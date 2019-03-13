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Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве

Кэнди Далфер. Фото: Пресс-служба
В рамках мирового шоу в поддержку нового альбома "Together" самая популярная саксофонистка мира Кэнди Далфер выступит на сцене Дома Музыки 13 апреля 2019 года.   
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Кэнди Далфер – настоящая суперзвезда. Ее концертное шоу – как показ Haute-Couture: это эффектно, модно и стильно. Единственная и неповторимая. Самая известная саксофонистка на планете. И самая популярная. За ней охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. Ее записи уже разлетелись по миру многомилионными тиражами. В ее портфолио – первые места американских и европейских топ-чартов.

Среди партнеров по сцене Кэнди Далфер – Бейонсе, Black Eyed Peas, Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, Pink Floyd, Чака Хан, Арета Франклин и многие другие. А Принц и вовсе как-то сказал: "Когда я хочу сакс, я звоню Кэнди Далфер". Горячая игра слов, которая на сто процентов оправдана жаркой игрой этой эффектной голландки.

Кэнди Далфер буквально взорвала шоу-бизнес своим появлением. В дуэте с Дэйвом Стюартом из "Eurythmics", она попросту затмила своего легендарного визави. Сингл "Lily was here" мгновенно стал мультиплатиновым. Более 2,5 миллионов копий было продано во всех странах мира. А в топе национального хит-парада этот выдающийся трек продержался рекордные шесть недель. Так, начиная с 1990 года, имя Кэнди Далфер означает только одно: "Успех"! Хотя, формально, оно переводится, как "Конфетка".

Это сладкое имя досталось будущей звезде от папы, известного голландского саксофониста Ханса Далфера. В итоге, от отца Кэнди взяла талант, от мамы модельную внешность и уже в юности покорила этим беспроигрышным сочетанием родные просторы. Сегодня в Голландии музыка Далфер, это что-то наподобие национального достояния. Так, например, в Амстердаме на шоу Кэнди Далфер под куполом Ziggo Dome собралось более 34000 поклонников ее "вкусного джаза".

"Вкусный джаз" от Кэнди Далфер, это обволакивающая музыка в стилях Smooth, Funk и Soul. Воспитанная на классике жанра от Сонни Роллинза и Декстера Гордона, она трансформировала  би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее. Мастерское владение саксофоном Кэнди подтверждала и на церемонии "Grammy Awards", и в знаменитом телешоу Джея Лено, и на сценах престижных концертных залов, и в топовых клубах всего мира. Среди поклонников яркого таланта Кэнди Далфер – Япония, США, Европа, Южная Америка и, конечно, Россия.

В нашей стране выступления этой потрясающей артистки неизменно проходят с аншлагом. Попасть на ее концерт – редкое счастье. Даже на родине, в Голландии, билеты на каждое выступление Далфер раскупаются задолго до самого шоу. Так что, можно не сомневаться, 13 апреля 2019 года в Светлановском Зале Дома Музыки яблоку негде будет упасть.

Последний  год Кэнди Далфер посвятила мировому турне в поддержку альбома "Together", который собрал фанатов и восторженные отзывы критиков. Лучшие треки, а так же хиты Кэнди Далфер, непременно прозвучат и в Москве. Вполне вероятно, поклонников эффектной артистки будет ждать и литературный сюрприз.

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