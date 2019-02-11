Лама Сафонова презентовала книгу "Остаться в живых"

7 февраля 2019 года прошла с аншлагом вторая презентация нашумевшей книги и автограф-сессия композитора, продюсера, fashion-star Ламы Сафоновой в самом престижном Московском Доме Книги на Новом Арбате. В основу книги лег сенсационный онлайн-дневник, который Лама вела на последних стадиях обширного рака, на глазах у миллионов людей.



Несмотря на то, что Ламе удалось войти в ремиссию, ее диагноз и последние стадии остаются действующими. Девушка мужественно держится уже два года.

Инициатором и организатором выпуска явилось крупнейшее и самое авторитетное издательство России "АСТ". Бестселлер, берущий старт в России, выходит в нескольких странах мира, включая Англию, Израиль, Германию, США, Францию, Чехию, и будет переведен на несколько языков.

Поддержать выход книги в России пришли известные люди. Много теплых слов звучало в этот вечер. Почетным специальным гостем стал Вячеслав Зайцев. Великий кутюрье выразил искреннее восхищение: "Я считаю, что Лама – великая женщина, удивительный человек, который олицетворяет силу воли, настоящий характер. Это редкий пример, когда после серьезных испытаний человек вновь поднимается. Молодец, ты снова поднялась. Блистаешь. Спасибо тебе огромное. Ты должна быть образцом для подражания". Известный модельер публично поблагодарил Ламу за то, что она смогла снова выйти на большой Подиум и принимает участие в его fashion-показах.

В числе звездных гостей также присутствовали актриса Наталия Гудкова, певицы Наталья Гулькина, Меседа Багаудинова (экс-ВИА-Гра), Татьяна Морозова, Алена Иванцова, певец Владимир Брилев, исполнитель Albert Brite, автор национального фотопроекта "Красавицы России" Сергей Рзаев, общественный деятель и адвокат Леонид Исаев, художник Татьяна Маркова и другие. Многие артисты, которые не смогли лично присутствовать на презентации, поддержали Ламу видео-обращением в социальных сетях. Среди них телеведущая и певица Оксана Федорова, телеведущая Fashion-TV Катя Гусева и другие.

"Остаться в живых" – это пронзительная резонансная история хрупкой девушки, которая вышла победителем из смертельных ситуаций, совершив невозможное. Внутри не только схватка со смертью, но и секреты блистательной карьеры, острые захватывающие события, которые обсуждались в мировых СМИ. В книге смело и открыто рассказано о закулисье съемок нашумевших теле-эфиров, о том, кто был заказчиком нападения на артистку, и как это произошло, а также подробности мирового турне LamaWayFashion, что испытывает и с чем сталкивается каждый человек на последних стадиях рака, и многое другое.

"В моей книге – жесткая правда, но с хэппи-эндом. Правда про схватку со смертью, правда про жизнь, правда про шоу-бизнес, правда про все то, о чем молчат. Она является мощным мотиватором! Так как книга построена как кинофильм – я мечтаю о ее экранизации. Сюжет про силу Духа, про силу Мечты, экшен с четкой инструкцией "Остаться в живых". Она очень отличается от моего дневника, который туда включен. В ней заложены коды выхода из самых сложных ситуаций. В книге – достоверная цепочка невероятных событий, которая изменит каждого, кто ее прочитает. Пусть моя история откроет вам пароли к обретению внутренней силы. И десятки лет в этих страницах будет закодирован компас, если вам нужен главный ориентир: Свет всегда сильнее тьмы. Когда ты любишь жизнь – она отвечает тебе взаимностью. Пусть книга расправляет крылья миллионам людей во всем мире!" – рассказала Лама Сафонова.

Бестселлер официально вошел в книжный фонд России и разлетается по самым значимым библиотекам Москвы (включая библиотеку Российской Федерации им. Ленина – крупнейшую в континентальной Европе и одну из крупнейших библиотек мира). Через несколько дней после презентации книга будет официально представлена автором на сцене крупнейшего международного онкологического конгресса в Москве, что является значимым вкладом в культурный и медицинский фонд мира.



