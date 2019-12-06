В Москве ХVI церемония вручения Международной премии "Грация"

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетило более 150 гостей – легендарные европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.
Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – певец, вокалист, участник Евровидения 2016 и 2018 гг, участник многих музыкальных шоу и конкурсов Максим Завидия и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов по вокалу и обладатель Премии Общественного признания ‘Звездный Успех года’, обладательница титула ‘Королева Музыки’ Анна Малиновская.
Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них:
В программе церемонии награждения приняли участие: Молодой, талантливый музыкант и артист, солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, группа "140 ударов в минуту", Российская актриса модель телеведущая Анна Калашникова, Победители конкурса "Новая волна" 2017, финалисты конкурса Евровидения 2018 группа DoReDoS, Певица. Обладательница премий за "Лучшее женское видео" и "Открытие года" Н.И.Н.А., Победительница конкурса "Новая Волна" 2015 певица ДинаЯ, телеведущая TV-Host MusicBox, модель Алина Ян, группа INIMA, группа Rolso & Jefe, Наталья Толстая – писательница, теле-радио ведущая, врач-психотерапевт и практикующий психолог, каждую неделю в шоу "Толстая LIVE. Все будет ок" в "Одноклассниках" помогает женщинам решать самые важные жизненные проблемы. и другие артисты и звезды эстрады, диджеи радиостанций.
Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.
Итак, по результатам народного голосования, лучшими компаниями индустрии красоты и здоровья признаны:
- Клиника красоты Belle vie – "ЛУЧШАЯ ANTI-AGE КЛИНИКА"
- Группа DoReDoS – "ЛУЧШЕЕ КОНЦЕРТНОЕ ШОУ"
- Клиника эстетической медицины Seline – "ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ"
- Группа INIMA – "СТИЛЬНАЯ ГРУППА"
- Александр Вдовин – "ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПО БЛЕФАРОПЛАСТИКЕ"
- Кирилл Туриченко - "СТИЛЬНЫЙ ПЕВЕЦ ГОДА"
- Анна Калашникова – "СТИЛЬНАЯ ПЕВИЦА ГОДА"
- Клиника эстетической медицины "Vitaura" - "ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ"
- Певица Н.И.Н.А. – "МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА ГОДА"
- Сеть стоматологических клиник РОДНЯ – "ЛУЧШАЯ СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК"
- Певица ДинаЯ – "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОРЫВ"
- Maxim Zavidia - "ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ"
- Группа 140 ударов в минуту – "ЛУЧШАЯ РЕТРО ПОП ГРУППА"
- Группа Rolso & Jefe – "МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА"
Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья "Грация" объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии.