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Пресс-релизы

Mgzavrebi выступят с единственным осенним концертом в Москве

Фото: Пресс-служба
Осень для концертов Mgzavrebi – время оптимальное. Еще не утихли воспоминания о лете, и очередная порция тепла становится фактором не просто желанным, но необходимым.  Музыканты возвращаются в Москву, успешно презентовав альбом GEO концертами в 20 городах России. 21 ноября поклонники грузинского бэнда встретятся с кумирами в клубе 1930 Moscow.
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Предстоящий концерт группы станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки, которую этот грузинский коллектив начал много лет назад и заканчивать не собирается. В программе как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.

Еще, казалось бы, недавно – студенты, неожиданно ощутившие свое предназначение нести миру песню, сейчас – это успешные музыканты, поднимающие на ноги огромные площадки и не позволяющие публике покидать места до того момента, пока не отзвучит последний аккорд последней песни "на бис". Поют Mgzavrebi в основном на грузинском, хотя есть песни и на русском. Но их музыка требует, в первую очередь, восприятия эмоционального, не подразумевающего непременного знания языка. Поэтому каждый обязательно поймет то единственно важное, что заложено в их песнях. В этом-то и заключается главный феномен Mgzavrebi – в мастерстве обаять зал и крепко обнять своих друзей-поклонников, которых с каждым концертом становится все больше и больше.

Прошло более десяти лет с того момента, как молодая грузинская команда, немного волнуясь, подарила миру свой первый альбом. С тех пор вышло еще шесть. Можно ли сказать, что музыканты изменились? Конечно. Но за приобретенным с годами опытом неизменно сохраняется главное: искренность, сердечность и душа Mgzavrebi. Однако теперь коллектив не так застенчиво признается своей публике в любви. Просто потому, что музыканты понимают – эта любовь обоюдная.

Одна из важнейших составляющих каждого концерта Mgzavrebi – общение лидера группы Гиги Дедаламазишвили с залом. Веселые и грустные истории, которые он рассказывает между песнями, являются гармоничным продолжением выступления, и каждый присутствующий на нем чувствует себя полноценным участником действия. Вообще можно сказать, что концерт Mgzavrebi – это праздник для друзей. И то, каким будет этот праздник, в равной мере зависит как от музыкантов, так и от публики, то есть от вас.

А еще коллективу всегда интересно выступать на новых площадках. Вот что по этому поводу говорит Гиги: "Новые площадки – это всегда новые ощущения и переживания. А мы всегда стараемся найти что-то новое! Московский клуб не самый большой, в прошлом году на аналогичной сцене мы делали два концерта, но в этом решили сосредоточиться на одном, чтобы выложиться на все сто процентов".

1 ноября 2019, 12:52

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