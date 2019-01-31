"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" возвращаются на сцену Кремля

Авторские редакции классических балетов всегда занимали важное место в творчестве Наталии Касаткиной и Владимира Василева, а "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" по праву считаются одними из любимейших постановок как зрителей, так и самих артистов. К кремлевской сцене и ее аудитории у труппы особое отношение.

– Это такая мощная энергетика! Вряд ли получится объяснить, как с ней справляются артисты, – делится Екатерина Березина впечатлениями от выступлений на главной сцене страны. – Публика разная бывает: порой кажется, что ты чувствуешь дыхание зала, эмоции передаются на сцену. Зрители могут и затаиться, публика может взорваться аплодисментами… Правильно говорят, сцена – это диалог с аудиторией. Когда понимаешь, что все получилось, приходит удовлетворение. Когда есть обмен энергетикой, ты справился. Значит, спектакль удался.

"Лебединое озеро" Театра классического балета – версия, которая носит в России название "старого московского "Лебединого" (хореография Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского). Согласно первоначальному замыслу Чайковского, балет завершался трагическим финалом с гибелью главных героев. Предлагаемая публике версия "Лебединого озера" следует именно этой задумке композитора, которая не была реализована в предыдущих постановках. Критика называла эту постановку "уроком современного отношения к классическому наследию".

Эти слова в полной мере могут быть отнесены и к "Щелкунчику" – в легендарном спектакле сохранена ставшая классической хореография Василия Вайнонена, а почти весь первый акт балета поставлен заново Наталией Касаткиной и Владимиром Василевым и максимально приближен к сказке Гофмана. "Щелкунчика" Театра классического балета называют "по-настоящему семейным спектаклем" – в какой бы стране ни показывали спектакль, в нем обязательно принимают участие дети-артисты. Постановка снискала одобрение не только публики по всему миру, но и театральных критиков.

Расписание спектаклей:

6 февраля – "Лебединое озеро" (солисты – Наталья Огнева, Артем Хорошилов)

7 февраля – "Щелкунчик" (солисты – Екатерина Березина, Николай Чевычелов)