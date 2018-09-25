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Пресс-релизы

Стартовал прием заявок на участие в федеральном конкурсе красоты

Фото: Пресс-служба
Примите участие в ежегодном федеральном конкурсе красоты МИСС BaByliss Paris 2018! Возможно, именно вы в финале будете блистать в короне победительницы и навсегда впишете свое имя в историю индустрии красоты.
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Компания BaByliss – признанный новатор в сфере красоты, один из ведущих разработчиков и производителей инновационной техники для профессионального ухода за волосами. Уже несколько лет BaByliss Paris устраивает всероссийский конкурс красоты и выбирает свою королеву на просторах нашей большой страны.

Какие главные качества присущи королеве? Конечно, это красота, чувство стиля, обаяние, шарм. А еще – настрой на победу, уверенность в своих силах, смелость, амбициозность! Если вам от 18 до 35 лет, и вы обладаете этими качествами – смело отправляйте заявку на участие в конкурсе!

Победительница станет обладательницей короны и титула "Мисс BaByliss 2018", примет участие в спецпроекте для журнала "Теленеделя", fashion-cъемке для журнала DESSERT REPORT, репортаже для WorldFashionChannel и получит шикарные подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября до 20 октября на официальном сайте проекта. Пройдите по ссылке – начните свое восхождение на Олимп красоты.

Среди призов для победительницы и финалисток:

  • профессиональная техника для волос от BaByliss Paris;
  • total look от крупнейшего интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.ru;
  • клубные карты фитнес-клубов премиум-класса Х-FIT;
  • подарки от дизайнера Alla Couture;
  • клубные карты танцевальных клубов Galladance;
  • меховые изделия от ателье Марии Щукиной;
  • сертификаты от центра косметологии и красоты TORI;
  • ювелирные украшения от компании Lazurit&K;
  • набор уходовых средств Gliss Kur Oil Nutritive c маслами и комплексом жидких кератинов и звездный стайлинг от got2b "Блеск Софитов" от Schwarzkopf;
  • инкрустированные камнями Swarovski аксессуары от CRYSTAL MODA;
  • сертификаты от салона красоты BRONZE&BEAUTY;
  • лимитированные духи от Mauboussin;
  • украшения для волос Evita Peroni;
  • ЭКО косметика итальянского бренда Insight Professional;
  • авторские букеты от Novikov Flowers;
  • cоздание эксклюзивных духов от парфюмерной студии FESSALONIKA;
  • полный курс обучения от ведущего модельного агентства Verona Models.

Финал конкурса пройдет 22 ноября в ресторане-яхте "Чайка". Победительница будет выбрана по результатам голосования звездного жюри.

Подготовить участниц к финалу помогут профессионалы своего дела: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева и психолог, эксперт, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова. 

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