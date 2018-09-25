Стартовал прием заявок на участие в федеральном конкурсе красоты
Компания BaByliss – признанный новатор в сфере красоты, один из ведущих разработчиков и производителей инновационной техники для профессионального ухода за волосами. Уже несколько лет BaByliss Paris устраивает всероссийский конкурс красоты и выбирает свою королеву на просторах нашей большой страны.
Какие главные качества присущи королеве? Конечно, это красота, чувство стиля, обаяние, шарм. А еще – настрой на победу, уверенность в своих силах, смелость, амбициозность! Если вам от 18 до 35 лет, и вы обладаете этими качествами – смело отправляйте заявку на участие в конкурсе!
Победительница станет обладательницей короны и титула "Мисс BaByliss 2018", примет участие в спецпроекте для журнала "Теленеделя", fashion-cъемке для журнала DESSERT REPORT, репортаже для WorldFashionChannel и получит шикарные подарки от организаторов и партнеров конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября до 20 октября на официальном сайте проекта. Пройдите по ссылке – начните свое восхождение на Олимп красоты.
Среди призов для победительницы и финалисток:
Финал конкурса пройдет 22 ноября в ресторане-яхте "Чайка". Победительница будет выбрана по результатам голосования звездного жюри.
Подготовить участниц к финалу помогут профессионалы своего дела: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева и психолог, эксперт, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова.
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