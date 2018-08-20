Первый всероссийский фестиваль "Колыбельные для всей семьи" пройдет в Москве

Неудивительно, что современные специалисты используют колыбельные в качестве музыкальной терапии при лечении различных заболеваний в детских больницах и клиниках.
1 июня 2018 стартовал всероссийский он-лайн конкурс колыбельной песни в рамках единственного в России душевного фестиваля "Колыбельные для всей семьи". Конкурс объединяет профессиональных музыкантов и любителей. Его задача – популяризировать возрождение традиции пения колыбельных в каждом доме, а также собрать редкие и авторские песни со всей нашей огромной страны, дать им новую жизнь. Лучшие колыбельные войдут в сборники колыбельных Наталии Фаустовой. Для участия в конкурсе нет никаких возрастных и языковых ограничений. Нужно лишь прислать видеозапись исполнения колыбельной песни, снятой профессионально или на телефон.
Дата проведения фестиваля: 23 сентября
ГАЛА-КОНЦЕРТ
Финал конкурса состоится 23 сентября в Москве в концертном зале ЦДХ. В этот день на одной сцене с финалистами и участниками популярных музыкальных телепроектов, выступят победители конкурса, выбранные открытым народным голосованием в социальных сетях и профессиональным жюри. В составе жюри: основатель фестиваля Наталья Фаустова, известные артисты, солисты шоу "Голос" и педагоги по вокалу (Мариам Мерабова, Людмила Сваровская, Катерина Балыкбаева, Элла Хрусталева, Виктория Андреева, Алина Ростоцкая и другие).
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
На творческой площадке фестиваля (в фойе) с 14 часов и до самого вечера будут проводиться мероприятия для всей семьи:
Арт-маркет "Колыбельная"
Выставка-продажа работ современных художников – Анны Силивончик.
Модная одежда для мам и малышей. Пряники и сладости. Бьюти-зона. Розыгрыши призов и подарков.
Детская зона активности для детей и подростков с играми и мастер-классами от педагогов и актеров.
Зона мастер-классов
Образовательные мастер-классы музыкальных терапевтов и педагогов для молодых исполнителей.
КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Пресс-центр ЦДХ
Проведение круглого стола для специалистов на тему "Колыбельная в век диджитализации"".
Приглашенные эксперты:
Организатором Фестиваля и конкурса является основанный в 2012 году Международный социокультурный проект Наталии Фаустовой "Колыбельные для всей семьи".
"Миссия проекта – говорит Наталия Фаустова, – возродить культуру исполнения колыбельных песен, как необходимую связь поколений, многостороннее развитие детей и арт-терапию для всех членов семьи, а также, подарить немного домашнего тепла тем детям, которым некому петь колыбельные.
В больницах и детских приютах колыбельные помогают компенсировать отсутствие домашней обстановки и родных рядом. Мы передаём созданные нами книги и диски колыбельных песен подопечным благотворительных фондов и больниц, чтобы вечером каждый ребёнок засыпал с улыбкой, чувствуя уют, защищённость и любовь".
Автор проекта: Наталия Фаустова.
Имеет многолетнюю практику творческой и организаторской работы в музыкальной, фото и дизайнерской сферах. Закончила ВГМУ им. Гнесиных по классу вокала, РЭА им. Плеханова, прошла сертификацию по курсу "Музыкальный терапевт в неврологической практике". Член Союза фотохудожников России и постоянный участник российских и международных фотовыставок.
С 2003 года, после рождения дочери, Наталия Фаустова работает над проектом "Колыбельные для всей семьи", который стал не только реализацией певческого таланта, но выражением личной социальной ответственности.
Место проведения: Москва, концертный зал ЦДХ, Крымский вал, 10
Предложение доступно в рамках расчетно-кассового обслуживания клиентов
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