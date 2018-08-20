Первый всероссийский фестиваль "Колыбельные для всей семьи" пройдет в Москве

Издревле каждая мама пела колыбельную своему ребенку, не только чтобы убаюкать его. Так, через образы и смыслы, наполняющие колыбельные, она знакомила свое чадо с окружающим миром и его устройством, историей и ценностями родительской семьи и предков. Эпоха потребления диктует свои условия: в мире игрушек и гаджетов многим родителям и детям не хватает простого общения, объятий, разговора, тихой песни.

Неудивительно, что современные специалисты используют колыбельные в качестве музыкальной терапии при лечении различных заболеваний в детских больницах и клиниках.

1 июня 2018 стартовал всероссийский он-лайн конкурс колыбельной песни в рамках единственного в России душевного фестиваля "Колыбельные для всей семьи". Конкурс объединяет профессиональных музыкантов и любителей. Его задача – популяризировать возрождение традиции пения колыбельных в каждом доме, а также собрать редкие и авторские песни со всей нашей огромной страны, дать им новую жизнь. Лучшие колыбельные войдут в сборники колыбельных Наталии Фаустовой. Для участия в конкурсе нет никаких возрастных и языковых ограничений. Нужно лишь прислать видеозапись исполнения колыбельной песни, снятой профессионально или на телефон.

Дата проведения фестиваля: 23 сентября

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Финал конкурса состоится 23 сентября в Москве в концертном зале ЦДХ. В этот день на одной сцене с финалистами и участниками популярных музыкальных телепроектов, выступят победители конкурса, выбранные открытым народным голосованием в социальных сетях и профессиональным жюри. В составе жюри: основатель фестиваля Наталья Фаустова, известные артисты, солисты шоу "Голос" и педагоги по вокалу (Мариам Мерабова, Людмила Сваровская, Катерина Балыкбаева, Элла Хрусталева, Виктория Андреева, Алина Ростоцкая и другие).

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

На творческой площадке фестиваля (в фойе) с 14 часов и до самого вечера будут проводиться мероприятия для всей семьи:

Арт-маркет "Колыбельная"

Выставка-продажа работ современных художников – Анны Силивончик.

Модная одежда для мам и малышей. Пряники и сладости. Бьюти-зона. Розыгрыши призов и подарков.

Детская зона активности для детей и подростков с играми и мастер-классами от педагогов и актеров.

Зона мастер-классов

Образовательные мастер-классы музыкальных терапевтов и педагогов для молодых исполнителей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Пресс-центр ЦДХ

Проведение круглого стола для специалистов на тему "Колыбельная в век диджитализации"".

Приглашенные эксперты:

этнографы Анна Теплова, Сергей Старостин.

психологи (Екатерина Бурмистрова), арт-терапевты, педиатры, дефектологи, музтерапевты,

фониатр Екатерина Осипенко.

артисты/режиссеры/мультипликаторы (Чулпан Хаматова, Тутта Ларсен).

СМИ ("Домашний очаг", "Матроны.ру", "Мамсила.ру", телеканал МАМА).

Организатором Фестиваля и конкурса является основанный в 2012 году Международный социокультурный проект Наталии Фаустовой "Колыбельные для всей семьи".

"Миссия проекта – говорит Наталия Фаустова, – возродить культуру исполнения колыбельных песен, как необходимую связь поколений, многостороннее развитие детей и арт-терапию для всех членов семьи, а также, подарить немного домашнего тепла тем детям, которым некому петь колыбельные.

В больницах и детских приютах колыбельные помогают компенсировать отсутствие домашней обстановки и родных рядом. Мы передаём созданные нами книги и диски колыбельных песен подопечным благотворительных фондов и больниц, чтобы вечером каждый ребёнок засыпал с улыбкой, чувствуя уют, защищённость и любовь".

Автор проекта: Наталия Фаустова.

Имеет многолетнюю практику творческой и организаторской работы в музыкальной, фото и дизайнерской сферах. Закончила ВГМУ им. Гнесиных по классу вокала, РЭА им. Плеханова, прошла сертификацию по курсу "Музыкальный терапевт в неврологической практике". Член Союза фотохудожников России и постоянный участник российских и международных фотовыставок.

С 2003 года, после рождения дочери, Наталия Фаустова работает над проектом "Колыбельные для всей семьи", который стал не только реализацией певческого таланта, но выражением личной социальной ответственности.

Место проведения: Москва, концертный зал ЦДХ, Крымский вал, 10

