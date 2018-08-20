Опубликован лайн-ап фестиваля Skolkovo Jazz Science

Крупнейшее событие, объединяющее музыку и науку, пройдет в последнюю субботу лета. На двух площадках open-air выступят десять ярких джазовых коллективов со всего мира. На Главной сцене бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с легендарной вокалисткой Fantine (США). Там же выступят мастера современной соул-музыки – группа Mamas Gun (Великобритания). Наши российские исполнители – группа Gayana познакомят зрителей со своей аутентичной музыкой, вдохновленной эпохой 80-х. А проект Mambo Party Петра Востокова (Россия – Куба) исполнит оригинальный латиноамериканский джаз. На этой же сцене международное трио VINTSKEVICH KERSHAW (Россия-Великобритания) выступит совместно с Вартаном Бабаяном и презентует свой альбом "Под другим небом" ("UNDER a DIFFERENT SKY").

Хедланерами Экспериментальной сцены станут известный музыкант Mathias Eick (Норвегия) и участница проекта "Голос" Тина Кузнецова с собственным проектом Zventa Sventana. В лайнапе этого года также одна из самых заметных соул-певиц столицы - Света Жаворонкова в составе Secret Atelier, группа "21 pm" и Валерий Степанов.

В перерыве между выступлениями лекцию на тему: "Музыка меняет мозг? Запутанный клубок причин и следствий" на Экспериментальной сцене прочитает популяризатор науки и лауреат премии в области научно-популярной литературы "Просветитель" Ася Казанцева. А известный экономический и политический обозреватель Борис Грозовский поделится своими мыслями на тему: "Экономика свободы творчества". На Главной сцене фестиваля в бурную полемику в рамках дискуссии "Жизнь и смерть профессий. Технологическая революция на рынке труда – и чего от нее ждать" вступят Директор Universal University Екатерина Черкес-заде и директор Yandex по распространению технологий Григорий Бакунов.

В непосредственной близости от двух сцен развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетители смогут купить или обменять редкие пластинки.

Как и в прошлом году, на площадке будет работать лекторий, спикеры которого расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий. В сотрудничестве с фестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science и научные DIY-лаборатории. Свои проекты на мероприятии также представят выпускники Британской Высшей школы дизайна, инженеры rifma, авиамоделисты "Маленький самолетик", команда "Мир квестов", специалисты Мосигры, сеть семейных кафе "Андерсон" и Библиотека иностранной литературы.

Весь день на мероприятии будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.