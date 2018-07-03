Fairy представил новинку для мытья посуды без красителей и ароматизаторов
Заботясь о чистоте в доме и здоровье своей семьи, мы стараемся выбирать только самое лучшее. Сегодня люди все больше отдают предпочтение в быту более гипоаллергенным продуктам с минимальным содержанием химических добавок. Новинка Fairy Pure & Clean – идеальный вариант для тех, кто ищет золотую середину между эффективностью и отсутствием дополнительной "химии": Fairy Pure & Clean для мытья посуды предлагает проверенное качество удаления жира и грязи от Fairy, но не содержит в составе никаких ароматизаторов или красителей.
"Умная" активная пена Fairy Pure & Clean проникает вглубь загрязнения и расщепляет его изнутри даже в холодной воде, не требуя дополнительного замачивания. Густая консистенция позволяет экономно расходовать моющее средство, которого хватит надолго. Fairy Pure & Clean ухаживает за стеклянной посудой, предотвращает коррозию и износ, а также появление разводов и помутнения после мытья. Мягкая формула более деликатна и помогает предотвратить сухость кожи рук*.
Преимущества Fairy Pure & Clean:
Сегодня люди стали более осознанно и вдумчиво подходить ко всему, что нас окружает в повседневной жизни. Fairy следит за трендами и всегда учитывает предпочтения потребителей – так появился Fairy Pure & Clean, созданный в сотрудничестве с ведущими экспертами Procter&Gamble, которые гарантируют качество продукта и его соответствие самым жестким требованиям покупателей.
*По сравнению с Fairy Platinum
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