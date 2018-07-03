Fairy представил новинку для мытья посуды без красителей и ароматизаторов

Любимое средство для мытья посуды стало еще лучше: Fairy Pure & Clean – это легендарное качество и эффективность удаления жира и грязи без дополнительных добавок.

Заботясь о чистоте в доме и здоровье своей семьи, мы стараемся выбирать только самое лучшее. Сегодня люди все больше отдают предпочтение в быту более гипоаллергенным продуктам с минимальным содержанием химических добавок. Новинка Fairy Pure & Clean – идеальный вариант для тех, кто ищет золотую середину между эффективностью и отсутствием дополнительной "химии": Fairy Pure & Clean для мытья посуды предлагает проверенное качество удаления жира и грязи от Fairy, но не содержит в составе никаких ароматизаторов или красителей.

"Умная" активная пена Fairy Pure & Clean проникает вглубь загрязнения и расщепляет его изнутри даже в холодной воде, не требуя дополнительного замачивания. Густая консистенция позволяет экономно расходовать моющее средство, которого хватит надолго. Fairy Pure & Clean ухаживает за стеклянной посудой, предотвращает коррозию и износ, а также появление разводов и помутнения после мытья. Мягкая формула более деликатна и помогает предотвратить сухость кожи рук*.

Преимущества Fairy Pure & Clean:

0 % красителей и ароматизаторов;

быстро справляется с засохшим жиром;

легко смывается водой;

более мягкий для рук*;

экономичная концентрированная формула;

удобная и герметичная упаковка.

Сегодня люди стали более осознанно и вдумчиво подходить ко всему, что нас окружает в повседневной жизни. Fairy следит за трендами и всегда учитывает предпочтения потребителей – так появился Fairy Pure & Clean, созданный в сотрудничестве с ведущими экспертами Procter&Gamble, которые гарантируют качество продукта и его соответствие самым жестким требованиям покупателей.

*По сравнению с Fairy Platinum