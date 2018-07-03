В Гранатном Дворе пройдет выставка "Гении Ар-деко. Парижская мода"

Всего двадцать лет, перед второй мировой войной, в мире господствовал стиль ар-деко. Это время "высокого стиля", чистых линий, дорогих материалов, безупречного вкуса. Стиль ар-деко, пришедший на смену стилю "модерн", охватил все сферы дизайна: архитектуру, интерьер, одежду, автомобили, ювелирные украшения. Он передает особое настроение и образ жизни, появившиеся на Западе после шока Первой мировой войны и русской революции. Датой его рождения считается 1925 год, когда в Париже прошла грандиозная Международная выставка современных декоративных искусств и промышленных изделий. На её основе опубликовали двенадцать томов энциклопедии новых произведений декоративного искусства – там и появилось название "ар-деко". Главным ретранслятором новых идей, особенно в сфере моды, являлись журналы и газеты.

В этом контекcте журналы The Gazette du Bon Ton, Vogue, Harper's Bazaar и Cosmopolitan сыграли решающую роль. Костюмы и обложки для журналов создавали ведущие художники того времени: Лев Бакст, Эрте, Жорж Барбье, Рауль Дюфи, Умберто Брунеллески. Любая элегантная дама, интересующейся модой по обе стороны Атлантики, была знакома с этими имена и верила их безоговорочному вкусу.

На выставке в Гранатном Дворе будут представлены более 60 оригинальных цветных литографий Льва Бакста, Жоржа Барбье, Рауля Дюфи, Пьера Бриссо, Умберто Брунеллески и других мастеров, а также скульптуры Димитрия Чипаруса из частных российских и европейских собраний.

Зрителям представится возможность увидеть уникальные шелкографии и скульптуры Романа Тыртова, прославившегося на весь мир как Эрте. Художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер эпохи ар-деко родился в Петербурге в 1892 году, но ещё до революции навсегда покинул Россию. Он занимался иллюстрацией, скульптурой, сценографией, созданием костюмов и ювелирных изделий, оформлял обложки Vogue и Harper’s Bazaar. В его нарядах выступали Анна Павлова и Мата Хари, в сшитые по его эскизам платья одевались Норма Ширер и Мэрион Дэвис.

5 июля – 15 августа 2018

Культурно-выставочный центр Гранатный Двор

Адрес: Спиридоновка, 3-5, стр. 1