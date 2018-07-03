В ММДМ впервые выступит Китайский Филармонический Оркестр

29 июля в Московском Международном Доме Музыки состоится интереснейшее событие для любителей музыкальной классики: впервые в Москве выступит Китайский Филармонический Оркестр. За восемнадцать лет существования оркестр обрел свой уникальный стиль исполнения, выступая по всему миру и представляя китайскую культуру. В концерте принимает участие восходящая звезда, двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань. Которая несмотря на юный возраст сотрудничает с лучшими оркестрами, завоевывая признание публики во многих странах.

"Каждый выход на сцену Китайского Филармонического Оркестра приводит зрителей в восторг, – рассказывает организатор концерта Виктор Ямпольский. – Это, безусловно, лучший симфонический оркестр Поднебесной. Коллектив хорошо известен во всем мире, с великолепным составом музыкантов. Мне запомнился эпизод, когда в Душанбе во время исполнения симфонии Дворжака "Из Нового Света" в зале полностью погас свет. Оркестр продолжил играть в кромешной темноте! Это показатель высокого класса и профессионализма. Мы приглашаем оркестр продемонстрировать свое мастерство не в первый раз: два года назад состоялось выступление в Иркутске. А в 2015 году ­­­– концерты в странах Средней Азии: Казахстане, Киргизии, Таджикистане".

Первое международное признание случилось в 2009 году, когда авторитетнейший в области классической музыки лондонский журнал Gramophone поставил Китайский Оркестр в десятку "самых вдохновляющих оркестров мира". В одну десятку с Берлинским и Лондонским филармоническими оркестрами. Несмотря на мировую известность, Китайский Филармонический Оркестр является одним из самых молодых и динамичных оркестров в Китае.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – маэстро Лонг Ю – выдающийся проводник китайской культуры с безупречной международной репутацией, "китайский Герберт фон Караян" по мнению The New York Times. Именно он поднял качество оркестра на мировой уровень. Помимо руководства оркестром, Лонг Ю является незаурядным музыкальным и общественным деятелем, победителем многих европейских премий, а также обладателем престижной награды "Человек года" в области искусств в Китае.

Программа концерта:

– Е Цзоу

"Опьяневшая наложница императора"

Солистка – И Ван (традиционный вокал)

По мотивам Пекинской оперы, экзотический номер традиционной китайской культуры.

– Феликс Мендельсон

Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64

– Дмитрий Шостакович

Симфония №5 ре минор, соч. 47

Начало концерта в 19:00.