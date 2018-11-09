В Театре на Малой Бронной поставили спектакль в память о Людмиле Гурченко
12 ноября в театре на Малой Бронной будет показан музыкальный спектакль: "Людмила Гурченко. Негасимый свет". Дома у Люси часто собираются ее поклонники и друзья, чтобы за чашкой чая и традиционного Люсиного "наполеона" вспомнить и поговорить о ней, и обязательно что-нибудь придумывают, посвящают …
Спектакль – это музыкальная фантазия, где мир актрисы окрашен самыми разными красками. Взлеты и падения. Черное и белое. Любовь и предательство. Счастье довоенного времени. Любимый папочка, который безоговорочно верит в свою дочурку, и война… с ее совсем не детским лицом. И надо выживать в свои пять с половиной лет… Но несмотря ни на что, "ищет девочка счастья крошку, настоящее, не понарошку" …
Путь к мечте тернист … "Перелеты, возвращенья, завтра снова ждет дорога" … Успех и забвение… "В жизни твоей много витиеватостей" … Но Люся сильная! Она может все… Она выстоит! А мечты, если в них верить, непременно сбываются.
"Людмила Гурченко. Негасимый свет" – нежный, сентиментальный спектакль, наполненный большой любовью и светом. Негасимым светом Люсиной души и таланта!
Живой оркестр, живой бэк-вокал, балет! Много музыки и новых песен.
"С раннего детства для меня Людмила Гурченко всегда была неким жизненным ориентиром и маяком. Мне казалось, что если уж быть актрисой, так только такой, как Она, которая может всё... В Щукинское училище я поступала в обнимку с её книгой "Аплодисменты" ..." – рассказывает Нонна Гришаева.
"Первые мои воспоминания о Людмиле Марковне связаны с детством. Уже тогда у меня было ощущение близкого по духу человека... Встреча наша состоялась, спустя долгие годы, когда я уже стал жить и работать в Москве...
Люся Гурченко – это фантастическое чувство юмора, даже в таких жизненных ситуациях, когда кажется, что выхода нет! Невероятная любовь к жизни во всем! Любовь к людям, несмотря на бесконечные пересуды за спиной.
Когда-то Людмила Марковна сказала мне между делом, на каком-то застолье: "Алдон, когда меня не станет, все захотят что-то снимать обо мне, постарайся сделать это первым. Я знаю, ты не наврешь!" Это была просто фраза, сказанная, между прочим, но эти слова стали главными для меня..." – вспоминает режиссер спектакля Сергей Алдонин.
В главной роли заслуженная артистка России Нонна Гришаева.
В спектакле участвуют: лауреат государственной премии РФ Сергей Фролов, артисты музыкального театра "Домисолька", группа "Квинч" и другие.
Над спектаклем работали друзья Людмилы Гурченко:
Автор идеи, музыки, стихов Алла Зохина
Режиссер Сергей Алдонин
Музыкальный руководитель проекта Николай Чермошенцев
Балетмейстер заслуженный деятель искусств Николай Андросов
Художник Андрей Спасскин
Художник-конструктор по костюмам Надежда Сигниенко
Оркестр под управлением Николая Чермошенцева
Артисты балета Николая Андросова
Продюсер Константин Полещук
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