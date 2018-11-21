В Москве прошла церемония вручения Всероссийской бьюти-премии "Хрустальный Лотос"

В банкетном зале "Мир" состоялась 5-я юбилейная церемония вручения наград Всероссийской бьюти-премии "Хрустальный Лотос". По результатам голосования жюри, в состав которого входят ведущие эксперты индустрии красоты. Высокие награды были присуждены 50 лучшим косметологам, пластическим хирургам, а также центрам косметологии, пластической хирургии и эстетической медицины.

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