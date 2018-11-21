В Москве прошла церемония вручения Всероссийской бьюти-премии "Хрустальный Лотос"
Специальным гостем Премии стал "Врач мира", дважды номинированный на Нобелевскую премию – Хасан Баиев (США). Из его рук получили свои награды Волох М.А., Пшениснов К.П., Белый И.А., Пенаев А.А., Ковынцев А.Н., Бабаян Г.П., Пшонкина С.Ю., Кудинова Е.С.
Для гостей вечера выступили группа "НА-НА", Владимир Брилёв, Мари Нжипуакую, ведущие солистки балета театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Жанна Губанова и Анастасия Ершова, а также Елена Есенина, Мария Орехова (группа XS), DJ Vitaco.
Атмосферу праздника красоты и позитивный настрой вечера создали его ведущие – VJ MTV Россия Александр Анатольевич и актриса Екатерина Директоренко.
Лауреатов премии поздравили светские персоны, посетившие праздничный вечер: Наталия Лесниковская, Алена Чехова, Елена Захарова, Елена Бирюкова, Анна Чурина, Ирина Лачина, Анна Калашникова, Таша Белая, Даниил Федоров и многие другие.
Гости праздника и лауреаты премии получили превосходные подарки от генерального партнера церемонии "Хрустальный Лотос" компании ODRI и официальных партнеров: косметических брендов MARIA GALLAND и NATURA BISSE.
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