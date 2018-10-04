В Москве впервые выступит Миланский фортепианный квинтет имени Д. Верди

25 октября 2018 года в Камерном зале Московской филармонии состоится первый концерт в Москве Миланского фортепианного квинтета имени Джузеппе Верди. Квинтет получил широкое признание публики и музыкальных критиков с момента его дебюта в 2014 году в зале Верди миланской консерватории. Музыканты много выступают в Италии и за рубежом, и их репертуар включает в себя самые важные и известные произведения романтического периода.

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