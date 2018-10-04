В Москве впервые выступит Миланский фортепианный квинтет имени Д. Верди
"Отличительная черта квинтета имени Верди – глубокое проникновение в авторский замысел в сочетании с природной музыкальностью и отсутствием внешних эффектов. Эти качества никогда не оставляют равнодушными слушателей и позволяют им
по-настоящему погрузиться в мир исполняемых шедевров камерной музыки", – рассказывает пианист "Трио имени Рахманинова" Виктор Ямпольский.
Миланский фортепианный квинтет имени Джузеппе Верди образован в 2014 году профессорами и студентами Миланской консерватории.
Лука Брага, Роберто Таренци и Массимилиано Баджо являются признанными мастерами в жанре камерного исполнительства. Их карьера включает и другие направления: Лука Брага – солист миланского оркестра RAI, Роберто Таренци – солист известного струнного квартета Quartetto Borciani, пианист Массимилиано Баджо много выступает с сольными концертами по всему миру. Будучи коллегами по консерватории, они решили создать фортепианный квинтет, в который также вошли два выпускника консерватории, брат и сестра Фабрицио и Джулия Сцилла, которые сейчас завершают стажировку в Зальцбургском Моцартеуме.
В концерта прозвучат фортепианные квинтеты:
Луиджи Боккерини – "Ночная стража в Мадриде" – квинтет до мажор
Роберт Шуман – квинтет для фортепиано и струнного квартета бемоль мажор
Иоганнес Брамс – квинтет для фортепиано и струнного квартета фа минор
Концерт пройдет при поддержке авиакомпании Swiss International Air Lines и Итальянского культурного института в Москве.
Начало в 19:00.
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