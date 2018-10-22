Facebook голосует за ЛУЧШУЮ МАРКУ 2018
В социальной сети Facebook и на сайте премии до 28 октября любой желающий может заполнить анкету и отдать свой голос любимому бренду, претендующему на звание "Марка N1 в России – 2018".
В каждой номинации можно отдать свой голос только за одного номинанта. Лауреатом становятся марки, набравшие наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут подведены 31 октября 2018 года.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлевском Дворце 14 декабря 2018 года.
Часть билетов на праздничное мероприятие будет разыграна среди участников голосования. Билеты уже в продаже!
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