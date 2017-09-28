На стадионе "Спартак" состоялся матч за Кубок НАШЕго Радио
Матч был по-настоящему захватывающим! Начало первого тайма прошло относительно спокойно – игроки присматривались друг к другу, привыкали. Но уже к концу первого тайма обе команды забили по голу!
Открыл счет один из профессиональных футболистов, игравших за команду артистов НАШЕго Радио Аркадий Белый, а на последних минутах первого тайма счет сравнял отважный слушатель Денис Шимко.
Зрители поддерживали обе команды – иногда комментатора, неподражаемого Максима Лисового не было слышно из-за трещоток и футбольных кричалок. Спонсоры матча Dry Dry не могли не отметить такую преданность футболу и НАШЕму Радио и провели лотерею среди болельщиков.
Во втором тайме завязалась ожесточенная борьба – нападающий команды артистов Алексей Яшин даже получил жёлтую карточку от судьи. У команды слушателей открылось второе дыхание, ведь за них играл легендарный футболист и давний поклонник НАШЕго Радио Андрей Еманов. Команды бились до последнего, но свисток судьи завершил второй тайм со счетом 2:2.
Исход матча решила серия пенальти: нападающий команды артистов Алексей Яшин забил решающий мяч, буквально вырвав победу у команды слушателей.
"Интересные моменты были, чего только стоит затяжная серия пенальти – просто безумная нервотрепка. Я видел, как зрители рыдают, как они падают в обморок, женщины рыдают – все это в сегодняшнем матче было. И это круто, это настоящий футбол!", – эмоционально высказался комментатор матча Максим Лисовой.
Кубок НАШЕго Радио будет украшать студию радиостанции еще целый год – до следующего матча.
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