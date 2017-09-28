На стадионе "Спартак" состоялся матч за Кубок НАШЕго Радио

Умер Хью Хефнер Дело краснодарских людоедов Онкология Задорнова Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Четверг 28 сентября
Лента новостей
17:34
В Тюмени горит старинный дом-памятник (видео)
17:24
В Москве на дорогу рухнула 18-тонная балка
17:11
Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео
16:14
Брэд Питт наплевал на мольбы своей 95-летней бабушки
16:12
Старшие дети Трампа подло обошлись с сестрой
16:05
Госдума урегулирует правовые отношения в семье
16:04
В метро Мадрида произошла стрельба
15:52
Житель Ленобласти убил соседей и сжег их дом
15:52
Один из лучших шеф-поваров мира позаботился о русской кухне
15:41
Психиатры поставили Трампу неутешительный диагноз
15:40
Банк дал мошенникам пятисотмиллионный кредит
15:26
Под Петербургом украинец до смерти забил собутыльницу
15:23
Госдума перераспределит законопроекты между комитетами
15:23
Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
15:13
В Москве горит бизнес-центр
15:08
В Риге машина влетела в группу детей
15:02
Юная москвичка упала с 7-го этажа после измен
14:57
Кадыров поражен грубостью Градского
14:44
Двухлетняя девочка украла еду у принца Гарри (видео)
14:40
Юрий Лоза скорбит по умершему создателю Playboy
14:37
Мольбам Януковича к Путину дали оценку
14:18
Стоцкая поправилась на десять килограммов
14:17
Apple советует отказаться от Face ID
14:13
91-летний Хефнер перед смертью ублажал юную русскую модель
14:12
Эрдоган ждет от Путина пропуск в Сирию
14:12
11 неожиданных фактов о поездах
14:00
Бальзамы для губ оказались смертельно опасными
13:59
Кудрявцева посмеялась над своей подругой Чеховой
13:49
Госдума отдельно обсудит приоритетные законопроекты
13:45
Cамые плохие дороги в России
13:35
Тиньков обогатился на $400 млн на фоне скандала
13:23
Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
13:23
Как в Каталонии промывают мозги
13:21
Безрукова преобразилась после развода
13:16
Ученые изобрели многоразовую туалетную бумагу
12:56
В столице найден клад XVII века
12:55
Земля и Марс стали на 40% меньше
12:50
Лукашенко свалил на Европу вину за войну в Донбассе
12:47
Предателя Родченкова объявили в международный розыск
12:33
Когда инопланетяне нападут на людей
12:25
Врачи дали мало шансов Сати Казановой
12:24
Друзья и коллеги взвыли от скверного характера Гузеевой
12:23
Убивший инвалида за лайки получил 12 лет колонии
12:21
Три чашки кофе в день помогут победить ВИЧ
12:19
Украинские ракеты доверили пьяным охранникам
11:58
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
11:51
Гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны
11:45
Порошенко сделал бизнес на крови африканцев
11:36
Хефнер оставил молодую жену без наследства
11:35
Романец и Гусев вдрызг разругались во время медового месяца
11:32
Найдены следы первой жизни на Земле
11:30
В Сети появилось свадебное фото Седоковой и известного певца
11:22
Лидер "Христианского государства" убил соседку ради денег
11:14
Поклонская связала кризис в "ВИМ-Авиа" с "Матильдой"
10:47
Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину
10:43
Конкурс красоты был сорван из-за уродства участников
10:43
Что ожидает рубль
10:32
"У меня было больше 1000 женщин": рай короля обнаженки
10:26
Труп 10 дней пролежал в квартире на юго-западе Москвы
10:21
Беременная Ковальчук показала большой живот
10:17
Доллар и евро вступили в заговор против рубля
10:06
Потерявшая мужа Юлия Ауг отчаялась найти свое счастье
09:52
Почему любовники симулируют оргазм
09:45
Популярная актриса шокировала своим возрастом
09:26
Шурыгина и Басков поженятся в необычный день
09:23
Как мастурбация влияет на успешность мужчины
09:20
На юге Москвы мужчине прострелили живот
08:49
Зять Трампа внезапно оказался женщиной
08:45
Шикарная жизнь новой супруги Аршавина
08:44
США выдвинули абсурдные обвинения против России
08:39
Молодая жена 91-летнего Хефнера веселилась в момент его смерти
07:54
Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
06:42
Умер создатель Playboy Хью Хефнер
22:02
Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме
21:54
Похотливые посетители выставки замучили секс-робота
21:52
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
21:39
Семенович решила усыновить ребенка
21:32
Учителя обвинили в краже миллионов под прикрытием "Матильды"
21:31
Редакцию "Новой газеты" эвакуировали из-за звонка о бомбе
21:10
Стала известна судьба Вари Карауловой
20:58
Юные спортсмены попали в больницу с отравлением
20:56
Шаляпин обвинил мачеху в попытке убить отца
20:53
В Британии родился безухий младенец с густой шевелюрой
20:48
В США подстрелили темнокожего Адольфа
20:24
Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
20:21
Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа
20:17
По подозрению в жестоком убийстве в Петербурге задержали мигранта
20:14
Промсвязьбанк показал уверенную динамику на рынке кредитования
20:06
В Москве школьница выжила после падения с седьмого этажа
20:03
Звезда "Физрука" сыграла перед смертью свою главную роль
19:52
Когда по Москве ударят заморозки
19:45
Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик
19:28
В столице погиб ребенок из Северной Кореи
19:23
В Москве эвакуировали детский сад
19:14
В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера
19:12
В Вологде пьяный избил полицейского
19:08
Владелец "ВИМ-Авиа" исчез после скандала
19:04
Глава Росавиации отчитался в Думе по "ВИМ-Авиа"
18:53
Раскрыты детали операции по устранению Доку Умарова
18:45
Володин: необходимо исключить повторение ситуации с "ВИМ-Авиа"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Беременная Ковальчук показала большой живот
Хефнер оставил молодую жену без наследства
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
Пресс-релизы

На стадионе "Спартак" состоялся матч за Кубок НАШЕго Радио

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев
27 октября на стадионе "Академия "Спартак" прошел самый музыкальный матч сезона: команда артистов НАШЕго Радио сыграла с командой слушателей НАШЕго Радио.
прочитано 405 раз

Матч был по-настоящему захватывающим! Начало первого тайма прошло относительно спокойно – игроки присматривались друг к другу, привыкали. Но уже к концу первого тайма обе команды забили по голу!

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев

Открыл счет один из профессиональных футболистов, игравших за команду артистов НАШЕго Радио Аркадий Белый, а на последних минутах первого тайма счет сравнял отважный слушатель Денис Шимко.

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев

Зрители поддерживали обе команды – иногда комментатора, неподражаемого Максима Лисового не было слышно из-за трещоток и футбольных кричалок. Спонсоры матча Dry Dry не могли не отметить такую преданность футболу и НАШЕму Радио и провели лотерею среди болельщиков.

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев

Во втором тайме завязалась ожесточенная борьба – нападающий команды артистов Алексей Яшин даже получил жёлтую карточку от судьи. У команды слушателей открылось второе дыхание, ведь за них играл легендарный футболист и давний поклонник НАШЕго Радио Андрей Еманов. Команды бились до последнего, но свисток судьи завершил второй тайм со счетом 2:2.

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев

Исход матча решила серия пенальти: нападающий команды артистов Алексей Яшин забил решающий мяч, буквально вырвав победу у команды слушателей.

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев

"Интересные моменты были, чего только стоит затяжная серия пенальти – просто безумная нервотрепка. Я видел, как зрители рыдают, как они падают в обморок, женщины рыдают – все это в сегодняшнем матче было. И это круто, это настоящий футбол!", – эмоционально высказался комментатор матча Максим Лисовой.

Фото: пресс-служба/Андрей Поташев

Кубок НАШЕго Радио будет украшать студию радиостанции еще целый год – до следующего матча. 

28 сентября 2017, 15:16
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Здоровая осень"

Мероприятие состоится 30 сентября 2017 года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

Главные мероприятия на InterCHARM-2017

InterCHARM подготовила разнообразную и насыщенную программу

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

Международные соревнования "Формула студент" собрали 50 тысяч любителей автоспорта

12 сильнейших студенческих команд из России, Чехии и Эстонии соревновались за "Кубок инженеров"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет Неделя экологической моды

Eco Fashion Week/2017 проводится в год экологии в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 сентября 2017
просмотры: 123

День кофе предложили сделать национальным праздником

Мечта любого кофемана может стать реальностью

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 сентября 2017
просмотры: 123

Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов

Уникальные ароматы приглашают отправиться в неповторимое путешествие в Сибирь

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 сентября 2017
просмотры: 123

Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"

Спикеры поделятся секретами успешного бизнеса

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 сентября 2017
просмотры: 123

В Царицыно прошел ежегодный Большой Екатерининский Бал

Светское мероприятие состоялось в залах Большого царицынского дворца

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 сентября 2017
просмотры: 123

Театр "Русская песня" готовит подарок Москве

Зрители окажутся полноправными участниками музыкально-хореографического действия

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 сентября 2017
просмотры: 123

Шоу трех роялей Bel Suono снова в Москве

После нескольких аншлагов в Доме Музыки и Большом Зале Консерватории Bel Suono берет новую высоту

567

загрузить ещё

Политика

Путин устроил разнос из-за "ВИМ-Авиа"
В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко
Россия и США заключили тайное соглашение
Саакашвили напал на Путина с нелепыми обвинениями

Шоу-бизнес

Муж сбежал от дочки Сябитовой после свадьбы
Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
Кадыров поражен грубостью Градского
Стоцкая поправилась на десять килограммов

Проишествия

Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
В США подстрелили темнокожего Адольфа
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

Lifestyle

Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"

С орущей ведущей случилась настоящая истерика
Шоу-бизнес

91-летний Хефнер перед смертью ублажал юную русскую модель

Владелец журнала Playboy сделал красавице бесценный подарок
Шоу-бизнес

Кадыров поражен грубостью Градского

Мэтр оказался очень жестким и властным

Гороскоп

Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября

Фоторепортажи

Самые богатые актрисы на телевидении
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик
Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа
В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера
Заяц выпал из электрички и погиб
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru