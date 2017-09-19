В Москве откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской
"Детская площадка" – это интерактивный концерт, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и хрюкают! И попутно слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-вуги. А еще знакомятся с музыкальными инструментами: барабаны и бас-гитара, гитара и рояль, флейта и кларнет
– где еще вы услышите весёлые детские песни в таком серьёзном исполнении? И где ещё узнаете, как кричит крокодил, что такое "Чики-пых" и как солнце делает зарядку?
Многие песни из этой программы уже записаны в студии и вышли на иллюстрированных пластинках "Детская площадка №1" и "№2". Проект получил не только прекрасные отзывы детей и родителей, но и Национальную премию индустрии детских товаров как лучшее детское издание 2012 года. А обозреватель газеты "Коммерсант" Борис Барабанов в 2016-м написал, что это "Лучшие детские песенки из тех, что появились в новом веке без опоры на мультики или кино". Как поющий продюсер и аранжировщик Ирина Богушевская очень этим гордится. Но этого мало: год назад она сама
дебютировала на "Детской площадке" в качестве автора, примкнув к дружному тандему писателя Андрея Усачёва и композитора Александра Пинегина. И теперь они пишут новые песни в шесть рук! Так что помимо любимых хитов в программе обязательно будут премьеры!
Концерт идет в двух отделениях по 45 минут с антрактом.
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