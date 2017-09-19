Убийство спортсмена в Москве Шоу "Голос" Интервью Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

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Легендарный дядя Дживан выступит с сольным концертом снова в Москве

Дживан Гаспарян. Фото: Пресс-служба
4 октября мастер дудука выступит в Московском Международном Доме музыки. Проводить большие выступления в столице накануне своего дня рождения стало для Дживана Гаспаряна уже традицией. 12 октября музыканту исполнится 89 лет. Большая часть его жизни связана с инструментом под названием дудук, на котором он начал играть с шести лет.
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Музыку, исполняемую Гаспаряном, уже нельзя назвать просто "народной музыкой Армении", его вклад в популяризацию армянской народной музыки вряд ли имеет аналоги и, может быть, поэтому к его многочисленным титулам часто добавляют – "хранитель музыкального наследия своего народа".

Народный артист Советского Союза, профессор Ереванской консерватории, Дживан Гаспарян еще подростком играл перед Сталиным, регулярно представлял Армянскую ССР на всех престижных международных смотрах – от молодежных фестивалей до конкурсов ЮНЕСКО (и получал там всевозможные премии).

В конце 80-х Дживан Гаспарян записал пластинку, посвященную жертвам землетрясения в Спитаке, которая, собственно, и принесла ему известность в кругах модной молодежной музыки – от пропагандиста мировой музыкальной экзотики Питера Гэбриела и электронщика Брайана Ино до техно-авангардиста Майкла Брука. А уже в XXI веке 73-летний музыкант получил "Золотой глобус" за музыку к голливудскому блокбастеру "Гладиатор". 

Во многом благодаря дяде Дживану и его любви к дудуку солирующие волшебные звуки этого инструмента теперь можно услышать не только в народной и духовной музыке, но и в world music, и в симфонической музыке, и в джазе, и в роке, и в голливудских блокбастерах… 

Время: 4 октября 2017 г.
Начало: 20.00
Место: ММДМ, Светлановский зал
Стоимость билетов: от 950 до 6500
Категория 6+ 

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