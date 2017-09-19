Легендарный дядя Дживан выступит с сольным концертом снова в Москве
Музыку, исполняемую Гаспаряном, уже нельзя назвать просто "народной музыкой Армении", его вклад в популяризацию армянской народной музыки вряд ли имеет аналоги и, может быть, поэтому к его многочисленным титулам часто добавляют – "хранитель музыкального наследия своего народа".
Народный артист Советского Союза, профессор Ереванской консерватории, Дживан Гаспарян еще подростком играл перед Сталиным, регулярно представлял Армянскую ССР на всех престижных международных смотрах – от молодежных фестивалей до конкурсов ЮНЕСКО (и получал там всевозможные премии).
В конце 80-х Дживан Гаспарян записал пластинку, посвященную жертвам землетрясения в Спитаке, которая, собственно, и принесла ему известность в кругах модной молодежной музыки – от пропагандиста мировой музыкальной экзотики Питера Гэбриела и электронщика Брайана Ино до техно-авангардиста Майкла Брука. А уже в XXI веке 73-летний музыкант получил "Золотой глобус" за музыку к голливудскому блокбастеру "Гладиатор".
Во многом благодаря дяде Дживану и его любви к дудуку солирующие волшебные звуки этого инструмента теперь можно услышать не только в народной и духовной музыке, но и в world music, и в симфонической музыке, и в джазе, и в роке, и в голливудских блокбастерах…
Время: 4 октября 2017 г.
Начало: 20.00
Место: ММДМ, Светлановский зал
Стоимость билетов: от 950 до 6500
Категория 6+
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