Легендарный дядя Дживан выступит с сольным концертом снова в Москве

4 октября мастер дудука выступит в Московском Международном Доме музыки. Проводить большие выступления в столице накануне своего дня рождения стало для Дживана Гаспаряна уже традицией. 12 октября музыканту исполнится 89 лет. Большая часть его жизни связана с инструментом под названием дудук, на котором он начал играть с шести лет.

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