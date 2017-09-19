Мособлгаз ввел в эксплуатацию два газопровода в городском округе Шаховская

"В городском округе Шаховская до конца года будут построены газопроводы в селе Белая Колпь, деревнях Коросткино, Новомихайловское, Лобаново и Павловское", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. О газификации населенных пунктов по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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