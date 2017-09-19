Мособлгаз ввел в эксплуатацию два газопровода в городском округе Шаховская

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию два газопровода в городском округе Шаховская: в деревне Новоникольское и деревне Аксаково. Построенные программные объекты дают возможность подключения к газу домов более 500 местных жителей. Общая протяженность газопроводов составляет 6,5 километра.

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