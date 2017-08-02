В Кремле пройдет День знаний со звездами

1 сентября на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском Дворце, пройдет большая праздничная программа, приуроченная ко Дню знаний и началу учебного года – "Первый звонок".

Первое сентября для каждого из нас навсегда останется трогательным, важным, праздничным и очень значимым днем. "День знаний" прекрасное название для праздника, означающего начало всех начал. А первый звонок, тот самый колокольчик, в руках очаровательной первоклашки, которую несет на плечах взрослый выпускник – остается в памяти на всю жизнь.

Мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек поздравят любимые артисты и популярные ведущие: Диана Гурцкая, Стас Ярушин, Анита Цой, Ирина Дубцова, Катя Лель, Сати Казанова, Андрей Баринов, шоу-балет "Тодес", "Непоседы", Родион Газманов, Васильев Грув (Барабанщики) и многие другие. Этот концерт станет добрым стартом нового учебного года и зарядит ребят положительными эмоциями и энергией на весь год учебы.

Перед концертом в зрительских фойе Кремлевского дворца маленьких зрителей ждет множество интересных активностей, сюрпризов и подарков. Приходите пораньше! Активности пройдут с 17:30 до 18:30. Начало концерта – в 19:00.

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