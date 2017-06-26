В Москве стартуют "Летние балетные сезоны"

В июле и августе 2017 года на сцене театра РАМТ пройдут очередные, 17-е, Летние балетные сезоны. Этот ежедневный праздник балета хорошо знаком москвичам и гостям столицы.

В новом балетном марафоне примут участие не только знакомые зрителям Сезонов, но и новые коллективы. Также продолжится традиция приглашенных зарубежных звезд. Так, 28 и 29 июля на сцене РАМТа будут танцевать трое солистов французской Гранд Опера – Элоиз Бурдон, Жереми Лу Кер и Антуан Киршер. Бурдон и Кер, с аншлагом выступавшие в том году, исполнят главные партии в балете "Ромео и Джульетта". Кишер выступит в роли Меркуцио.

Помимо солистов парижской Гранд Опера в Москву приедет знаменитая итальянская балетная труппа Compagnia Nazionale di R. Paganini (Италия) под руководством римского танцовщика и хореографа Луиджи Мартеллета. 2 августа коллектив представит современное прочтение "Лебединого озера". Хореография итальянцев сохранила в себе точность и плавность классического исполнения, но также привнесла в один из самых известных балетов частицу нео-классики и джаз-модерна. Третьего же августа на сцене РАМТа можно будет увидеть великолепный спектакль "От танго до болеро" также в исполнении труппы Compagnia Nazionale (Италия). Музыка П. И. Чайковского в сочетании с итальянским очарованием никого не оставит равнодушным!

Афишу "Летних балетных сезонов" можно посмотреть здесь.