Кто управляет рынком digital рекламы

В мире MIXX Conference считается главным событием digital индустрии, которое объединяет 40 стран, 900 компаний и 90% глобального рынка интернет-рекламы. Здесь в режиме реального времени обозначаются новые тренды и рекламные механики, презентуются уникальные технологии и формируется будущее коммуникаций.

В России MIXX также стал ключевым событием на рынке интерактивной рекламы, где российское подразделение IAB и крупнейшие игроки отрасли презентуют рынок сообществу крупнейших рекламодателей. MIXX Russia Conference пройдет на традиционной площадке в МИА “Россия Сегодня”.

Главной задачей конференции станет развитие рынка интерактивной рекламы. Участники смогут в диалоге обсудить вопросы взаимодействия рекламодателей, технологических компаний, медиаплощадок и государства.



Большинство секций MIXX Russia пройдет в формате дискуссий, в которых примут участие главы коммуникационных агентств, брендов-рекламодателей, технологических и исследовательских компаний. В открывающей панели "Развитие digital рекламы в России – планы и итоги" выступят лидеры IAB Global и представители профильных направлений Роскомнадзора, ФАС и Минкомсвязи.

Спикеры подведут итоги работы, обсудят перспективы развития индустрии, а также представят тренды, которые будут определять рынок в ближайшие годы. О текущем состоянии digital индустрии в России расскажут представители РБК, ГК ПИК, Яндекс, Google и Mediascope. А обзор глобального рынка интернет-рекламы представят спикеры из Аэрофлота, Газпрома, Accenture, Google Global, IAB Global, P&G и Unilever. Завершит конференцию презентация исследования IAB Russia Advertisers Barometer 2017.

Также лидеры комитетов IAB Russia представят данные по направлениям Digital Video, E-Commerce Advertising, Mobile Advertising, Media Ad, On-Line Branding, Perfomance Marketing, Programmatic, Big Data и Audio Ad. По мнению президента IAB Russia Бориса Омельницкого, конференция станет удобной площадкой для прозрачного диалога между всеми сторонами, заинтересованными в формировании общей стратегии развития рынка интерактивной рекламы в России.