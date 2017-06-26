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Пресс-релизы

Кто управляет рынком digital рекламы

В мире MIXX Conference считается главным событием digital индустрии, которое объединяет 40 стран, 900 компаний и 90% глобального рынка интернет-рекламы. Здесь в режиме реального времени обозначаются новые тренды и рекламные механики, презентуются уникальные технологии и формируется будущее коммуникаций.
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В России MIXX также стал ключевым событием на рынке интерактивной рекламы, где российское подразделение IAB и крупнейшие игроки отрасли презентуют рынок сообществу крупнейших рекламодателей. MIXX Russia Conference пройдет на традиционной площадке в МИА “Россия Сегодня”.

Главной задачей конференции станет развитие рынка интерактивной рекламы. Участники смогут в диалоге обсудить вопросы взаимодействия рекламодателей, технологических компаний, медиаплощадок и государства.

Большинство секций MIXX Russia пройдет в формате дискуссий, в которых примут участие главы коммуникационных агентств, брендов-рекламодателей, технологических и исследовательских компаний. В открывающей панели "Развитие digital рекламы в России – планы и итоги" выступят лидеры IAB Global и представители профильных направлений Роскомнадзора, ФАС и Минкомсвязи.

Спикеры подведут итоги работы, обсудят перспективы развития индустрии, а также представят тренды, которые будут определять рынок в ближайшие годы. О текущем состоянии digital индустрии в России расскажут представители РБК, ГК ПИК, Яндекс, Google и Mediascope. А обзор глобального рынка интернет-рекламы представят спикеры из Аэрофлота, Газпрома, Accenture, Google Global, IAB Global, P&G и Unilever. Завершит конференцию презентация исследования IAB Russia Advertisers Barometer 2017.

Также лидеры комитетов IAB Russia представят данные по направлениям Digital Video, E-Commerce Advertising, Mobile Advertising, Media Ad, On-Line Branding, Perfomance Marketing, Programmatic, Big Data и Audio Ad. По мнению президента IAB Russia Бориса Омельницкого, конференция станет удобной площадкой для прозрачного диалога между всеми сторонами, заинтересованными в формировании общей стратегии развития рынка интерактивной рекламы в России.

26 июня 2017, 15:07
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 июня 2017
просмотры: 123

"Футбол для дружбы" объединил детей со всего мира

Детский пресс-центр международной социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" начал работу в 64 странах

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 июня 2017
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Турция показала туристические возможности москвичам

Первый фестиваль Турции подарил возможность отправиться в путешествие, не выезжая из Москвы

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 июня 2017
просмотры: 123

В Москве назвали лучшие компании

Состоялась Церемония награждения премии "Права потребителей и качество обслуживания"

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 июня 2017
просмотры: 123

Цыганов и Куценко споют с рокерами

Многие актеры и шоумены мечтают выйти на сцену самого масштабного фестиваля страны

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июня 2017
просмотры: 123

"Шелл" представил новое топливо

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 июня 2017
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Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest

Особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 июня 2017
просмотры: 123

Долина и Чумаков назвали лучших молодых музыкантов

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 июня 2017
просмотры: 123

Первый Фестиваль Турции пройдет в Москве

Гости мероприятия попадут в атмосферу настоящей восточной сказки

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 июня 2017
просмотры: 123

Названы победители ралли "Великая степь – Дон"

В Волгограде подвели итоги открытого кубка области по автомобильному и мотоциклетному спорту "Великая степь – Дон"

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 июня 2017
просмотры: 123

Россиянок научат жить с раком молочной железы

В Москве откроется Центр поддержки женщин по вопросам рака молочной железы

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