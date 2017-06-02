В Москве пройдет бизнес-форум "Финансирование реального сектора экономики"
Цель мероприятия - поиск новых механизмов доступного финансирования реального сектора экономики, улучшение инвестиционной активности регионов России.
Главной задачей Форума является содействие достижению целей и выполнению задач, заложенных в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, ориентированных на развитие, разработку новых направлений бизнеса, продуктов, услуг и инвестиционных проектов с учетом ограничения бюджетного финансирования.
Бизнес-Форум "Финансирование реального сектора экономики" проходит ежегодно с 2010 года. Постоянными участниками и партнерами мероприятия являются министерство финансов Российской Федерации, Центральный Банк России, Ассоциация российских банков, Российский Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация региональных банков России и другие.
В 2017 году деловая программа VIII Бизнес-Форума "Финансирование реального сектора экономики" будет посвящена вопросам развития экономики России, поиску внутренних ресурсов для финансирования реального сектора, финансирования проектов российских компаний через государственные программы и государственные институты развития, банковского кредитования, а также привлечения частных институциональных инвестиций.
В рамках Форума пройдет пленарное заседание "Стратегии государственной поддержки реального сектора экономики: рецепты устойчивого роста", а также отраслевые и межотраселевые сессии, круглые столы и конференции.
До встречи на VIII Бизнес-Форума "Финансирование реального сектора экономики"!
Подробная информация о Форуме: www.bffp.ru
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