В Москве пройдет бизнес-форум "Финансирование реального сектора экономики"

В Москве по адресу Олимпийский проспект дом 18/1 18 июля 2017 года пройдет VIII Бизнес-Форум "Финансирование реального сектора экономики". В режиме открытого диалога ведущие руководители финансовых организаций, федеральных и региональных органов власти, государственных институтов развития представители деловых кругов и эксперты финансово-банковской сферы обсудят наиболее острые, значимые вопросы, связанные с принятием оптимальных государственных мер в отношении взаимодействия финансового и реального сектора экономики страны.

Цель мероприятия - поиск новых механизмов доступного финансирования реального сектора экономики, улучшение инвестиционной активности регионов России.

Главной задачей Форума является содействие достижению целей и выполнению задач, заложенных в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, ориентированных на развитие, разработку новых направлений бизнеса, продуктов, услуг и инвестиционных проектов с учетом ограничения бюджетного финансирования.

Бизнес-Форум "Финансирование реального сектора экономики" проходит ежегодно с 2010 года. Постоянными участниками и партнерами мероприятия являются министерство финансов Российской Федерации, Центральный Банк России, Ассоциация российских банков, Российский Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация региональных банков России и другие.

В 2017 году деловая программа VIII Бизнес-Форума "Финансирование реального сектора экономики" будет посвящена вопросам развития экономики России, поиску внутренних ресурсов для финансирования реального сектора, финансирования проектов российских компаний через государственные программы и государственные институты развития, банковского кредитования, а также привлечения частных институциональных инвестиций.

В рамках Форума пройдет пленарное заседание "Стратегии государственной поддержки реального сектора экономики: рецепты устойчивого роста", а также отраслевые и межотраселевые сессии, круглые столы и конференции.

До встречи на VIII Бизнес-Форума "Финансирование реального сектора экономики"!

Подробная информация о Форуме: www.bffp.ru