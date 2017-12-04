В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка
Современные дети погружены в мир гаджетов, интернета и социальных сетей. Игры с друзьями на улице уступили место играм онлайн. Форумы и блоги заменяют детям учебники истории, а старинные традиции празднования Новогодней Ёлки давным-давно канули в лету... Но ведь без прошлого не существует настоящего. Ёлка в легендарном Доме Союзов погрузит современных детей в удивительную историю празднования этого поистине самого доброго и яркого праздника в году.
Спектакль "Три Века Новогодней Ёлки" – это путешествие по XVIII, XIX и XX векам, погружение в самые радостные праздничные традиции наших предков и волшебное мультимедийное шоу! Праздник в Колонном зале это не только захватывающий детей и взрослых сюжет, искрометные танцы, красочные костюмы и великолепная музыка. Потолок и грандиозные декорации Колонного Зала превратятся в огромный проекционный экран, на котором будут возникать, сменяя друг друга, завораживающие сказочные образы, превращая зал то рождественскую ярмарку XIX века, то в маскарадную феерию времен Петра I, то в новогодний аттракцион советских лет.
Откроем волшебный секрет для родителей – скорее всего после посещения Ёлки в Колонном зале ваш ребенок отложит в сторону гаджеты и видеоигры и станет больше встречаться с друзьями и разговаривать с вами.
Детям и родителям доставит истинное удовольствие пройтись перед спектаклем по специально оформленным гостиным в анфиладе Дома Союзов. Как и во время спектакля, гости попадают в разные столетия, узнают много нового о праздновании Нового года и новогодних традициях, поиграют в игры давних лет и снимутся в красочной фотозоне. В буфете можно будет попробовать десерты, сделанные по старинным рецептам лучшими кондитерами Москвы.
Еще одной изюминкой праздника станет необыкновенная аура, которую ощутят все гости Дома Союзов. Одна из крупнейших мировых компаний в области ароматизации делает специально для Елки в Колонном Зале новый новогодний аромат – с нотами хвои и мандаринов, ведь именно с этим ассоциируется у многих приближение главного торжества года.
Когда: 25, 26, 27 декабря 2017 и 2, 3, 4 января 2018
Начало: 12.00, 15.00, 18.00
Игры у елки – за 40 минут до начала представления.
Стоимость билетов: от 500 до 3500 рублей. Стоимость подарка: 650 рублей.
В Москве состоялся финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис-2017"
Протяженность построенных сетей составила 7,1 километра
Откроет гастрольные недели один из самых модных и востребованных шеф-поваров Санкт-Петербурга
На Тишинке пройдет 47-й художественный проект "Блошиный рынок"
Государственный камерный оркестр готовит подарок любителям классической музыки
Участниками мероприятия станут мировые и российские шеф-повара
В эфире телевидения "Вечерняя Москва" состоялись три круглых стола, посвященных различным проблемам бизнеса и его отношениях с потребителями
Поклонники исполнительницы услышат как песни из ее нового альбома, так и хиты прошлых лет
Интересная программа и зрелищные эффекты смогут удивить и детей, и их родителей
С 6 по 9 декабря в аэродинамическом комплексе FREEZONE состоится первый официальный чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта
Певица о важном семейном событии
Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Член ОНК боится, что бывший министр не переживет заключения
Толпа голых мужиков возбудилась от молодого тела артиста