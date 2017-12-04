В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка

Первая в СССР Новогодняя Ёлка состоялась 31 декабря 1936 года в Колонном зале Дома союзов (бывшем Дворянском Собрании). На этой ёлке впервые появились Дед Мороз и Снегурочка, без которых сейчас невозможно представить праздник Нового Года. И теперь легендарная Ёлка в Колонном зале Дома Союзов возвращается, чтобы стать одним из главных новогодних праздников в Москве.

Современные дети погружены в мир гаджетов, интернета и социальных сетей. Игры с друзьями на улице уступили место играм онлайн. Форумы и блоги заменяют детям учебники истории, а старинные традиции празднования Новогодней Ёлки давным-давно канули в лету... Но ведь без прошлого не существует настоящего. Ёлка в легендарном Доме Союзов погрузит современных детей в удивительную историю празднования этого поистине самого доброго и яркого праздника в году.

Спектакль "Три Века Новогодней Ёлки" – это путешествие по XVIII, XIX и XX векам, погружение в самые радостные праздничные традиции наших предков и волшебное мультимедийное шоу! Праздник в Колонном зале это не только захватывающий детей и взрослых сюжет, искрометные танцы, красочные костюмы и великолепная музыка. Потолок и грандиозные декорации Колонного Зала превратятся в огромный проекционный экран, на котором будут возникать, сменяя друг друга, завораживающие сказочные образы, превращая зал то рождественскую ярмарку XIX века, то в маскарадную феерию времен Петра I, то в новогодний аттракцион советских лет.

Откроем волшебный секрет для родителей – скорее всего после посещения Ёлки в Колонном зале ваш ребенок отложит в сторону гаджеты и видеоигры и станет больше встречаться с друзьями и разговаривать с вами.

Детям и родителям доставит истинное удовольствие пройтись перед спектаклем по специально оформленным гостиным в анфиладе Дома Союзов. Как и во время спектакля, гости попадают в разные столетия, узнают много нового о праздновании Нового года и новогодних традициях, поиграют в игры давних лет и снимутся в красочной фотозоне. В буфете можно будет попробовать десерты, сделанные по старинным рецептам лучшими кондитерами Москвы.

Еще одной изюминкой праздника станет необыкновенная аура, которую ощутят все гости Дома Союзов. Одна из крупнейших мировых компаний в области ароматизации делает специально для Елки в Колонном Зале новый новогодний аромат – с нотами хвои и мандаринов, ведь именно с этим ассоциируется у многих приближение главного торжества года.

Когда: 25, 26, 27 декабря 2017 и 2, 3, 4 января 2018

Начало: 12.00, 15.00, 18.00

Игры у елки – за 40 минут до начала представления.

Стоимость билетов: от 500 до 3500 рублей. Стоимость подарка: 650 рублей.