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В Сочи пройдет Второй Международный гастрономический фестиваль IKRA

Фото: пресс-служба
С 31 января по 3 февраля 2018 года на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи пройдет Второй Международный гастрономический фестиваль IKRA. Его участниками станут мировые и российские шеф-повара, которые будут готовить ужины в четыре руки и проводить мастер-классы, а также признанные авторитеты мировой гастрономической сцены, которые прочитают лекции.
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Первый фестиваль IKRA прошел в марте 2017 года и стал первым российским гастрономическим фестивалем международного уровня, а также одни из важнейших гастрономических событий уходящего года.

Зимой 2018 фестиваль IKRA представит насыщенную образовательную программу – лекции и мастер-классы от всемирно известных иностранных гостей – ужины "в четыре руки" от одних из ключевых шефов мировой гастрономии, après-ski и DJ-сеты, а также вечеринки в ресторанах курорта "Роза Хутор".

На прошлой неделе также стало известно о пополнении звездной команды шефов фестиваля – в IKRA 2018 примет участие каталонский шеф-повар Альберт Адриа, который 1 февраля 2018 даст ужин в паре с Георгием Трояном, а 2 февраля проведет мастер-класс.

УЖИНЫ В ЧЕТЫРЕ РУКИ

Гагган Ананд приготовит ужины с Андреем Шмаковым и Анатолием Казаковым. Эсбен Холмбё Банг – с Игорем Гришечкиным и Евгением Викентьевым. Вирхилио Мартинес даст ужин в паре с Владимиром Мухиным. Еще один ужин Мухин приготовит с Алексом Аталой. Недавно также был анонсирован ужин Альберта Адриа и Георгия Трояна.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Георгий Троян расскажет об элементах русской печи в приготовлении блюд. Темой мастер-класса Андрея Шмакова станут субпродукты. Вирхилио Мартинеса – южноамериканские корнеплоды. Игорь Гришечкин расскажет о гастрономической драматургии. Эсбен Холмбё Банг – о консервировании. Гагган Ананд представит прогрессивную индийскую кухню. Темой мастер-класса Евгения Викентьева станет русская гастрономия в путешествиях. Андрей Рудьков даст мастер-класс по основам фуд-фотографии.

ЛЕКЦИИ

Гастрономический эксперт Джо Уорвик предложит гостям поразмышлять вместе с ним, что лучше: ресторанные рейтинги, обзоры или премии. Главные авторы The World's 50 Best Restaurants Уильям Дрю и Лора Прайс расскажут, как этот рейтинг меняет мировую гастрономию. Жустина Адамчук поднимет актуальную тему глокализации и расскажет, как гид Gault&Millau выбирает лучшие рестораны мира с учетом местных культурных особенностей. Темой лекции исполнительного редактора гида White Guide Nordic Арго Мурелиус станет популяризация гастрономической культуры и продвижении инициатив в области экологической ответственности. Брайан МакГинн расскажет о создании сериала Chef's Table на телеканале Netflix. А Андреа Петрини – один из основателей фестиваля Gelinaz! – поразмышляет о прошлом и настоящем гастрономической культуры.

Помимо ужинов, мастер-классов и лекций насыщенная программа зимнего фестиваля IKRA будет включать фуд-маркет и après-ski вечеринки. 

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