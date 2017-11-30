"Виртуозы Москвы" приглашают на новогодний концерт

20 декабря в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится новогодний концерт Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". На вечере прозвучат сочинения П.И. Чайковского, А. Вивальди, А. Пьяццоллы.

Тема "Времена года" хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в музыке. Концерт государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" посвящен трем знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох. В программе прозвучат: цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы. Сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский. Программа исполняется без дирижера.

В сокровищнице мировой культуры эти шедевры занимают особое место. Их популярность можно объяснить тем, что авторам удалось вложить в свои произведения глубокий философский смысл. Цикличность природных явлений они связали со сменой периодов человеческой жизни. У слушателей возникают закономерные ассоциации и чувства, пробуждающие в душе воспоминания о прошлом и мысли о будущем.

"Времена года" Петра Ильича Чайковского – своеобразный музыкальный дневник композитора. Этот цикл из 12 трогательных и лирических картин для фортепиано называют энциклопедией Петербурга и русской усадебной жизни XIX века. В неповторимых образах запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и городские пейзажи.

Написанный в 1720-х годах цикл из 4 концертов для скрипки с оркестром "Времена года" является известнейшей работой Антонио Вивальди и одним из самых популярных музыкальных произведений эпохи барокко. Автору удалось выразить своё лирическое восприятие окружающего мира. Поражают воображение неистощимая изобретательность и богатство творческой фантазии композитора, использующего весь потенциал виртуозных, динамических, тембровых возможностей оркестра и солирующей скрипки.

Астор Пьяццолла, создавший свой собственный и неподражаемый музыкальный стиль, признан одним из гениальных музыкантов XX столетия. Цикл "Времена года в Буэнос-Айресе" – это четыре танго, созданные композитором в 1965-1970 годах. "Моя музыка – это просто новый способ ощущения моего города…", – писал композитор. В этой музыке он поднял танго до уровня исповедальной поэмы.

О Государственном камерном оркестре "Виртуозы Москвы":

В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Звёздный ансамбль солистов и концертмейстеров ведущих московских оркестров, в котором выступали участники прославленного Квартета имени Бородина М. Копельман, А. Абраменков, Д. Шебалин и В. Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Принципы существования легендарного товарищества музыкантов незыблемы: на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра во всех регионах России и странах бывшего Советского Союза, в Европе, США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. Музыканты выступают не только в лучших, самых знаменитых залах (Консертгебау в Амстердаме, Музикферайн в Вене, Ройял Фестивал-холл и Альберт-холл в Лондоне, Плейель и Театр Елисейских полей в Париже, Карнеги-холл и Эвери Фишер-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио и др.), но и в обычных концертных залах небольших городов.

В обширном репертуаре оркестра – музыка различных стилей и эпох, от барокко до произведений Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Б. Бартока, А. Пьяццоллы, К. Пендерецкого, Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Губайдулиной, А. Пярта и Г. Канчели.

В разные годы с "Виртуозами Москвы" выступали такие выдающиеся музыканты, как М. Ростропович, Е. Образцова, И. Менухин, В. Крайнев, С. Сондецкис, Дж. Норман, Ю. Башмет, М. Венгеров, Х. Герзмава, Е. Кисин, М. Майский, Д. Мацуев, Ш. Минц, М. Плетнёв, Ю. Рахлин, Г. Фейдман, М. Легран, П. Цукерман. За дирижёрский пульт оркестра становились замечательные современные музыканты К. Захариас, В. Репин, П. Гут, А. Мустонен, Д. Ситковецкий, В. Фельцман и другие.

В репертуаре "Виртуозов Москвы" последнего времени появились программы, исполняемые без дирижера, в их числе "Пьяццолла-гала. Парад солистов", музыкальный вечер "Времена года". Ведётся постоянная и кропотливая работа по созданию нотной библиотеки и музыкального архива звукозаписи. Оркестром выпущено несколько десятков дисков под ведущими мировыми лейблами.

Со дня основания камерный оркестр "Виртуозы Москвы" возглавляет выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. С 2003 года постоянной репетиционной базой оркестра является Московский международный Дом музыки.