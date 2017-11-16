В Москве объявлены победители Международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2017

15 ноября 2017 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards.

В качестве номинантов премии зарегистрировалось более 300 российских и международных компаний, которые боролись за победу в 38 номинациях в 6 категориях: "авиакомпания", "аэропорт", "отель", "направление бизнес-путешественника", "арсенал путешественника" и "авто и сервисы проката".

Победителей определили не члены жюри или экспертная комиссия, а непосредственно те, кто пользуются услугами индустрии делового туризма: часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных банков, компаний, представители госкорпораций и индивидуальные путешественники. Голосование проходило объективно и беспристрастно, а благодаря авторитетному аудиту результатов от независимого исследовательского концерна GfK Group, можно уверенно сказать, что лауреатами премии Business Traveller Russia and CIS Awards – 2017 стали действительно лучшие из лучших.

Торжественное объявление лауреатов премии состоялось 15 ноября 2017 года в банкетном зале "Мир". Узнать результаты голосования собрались руководители международных и российских авиакомпаний, аэропортов, гостиниц, компаний по аренде автомобилей, представители посольств и офисов по туризму разных стран мира, государственной власти федерального и регионального уровней.

Победителями премии Business Traveller Russia and CIS Awards – 2017 стали:

Направление. Выбор бизнес-путешественника

Лучший город делового и событийного туризма в мире – Москва

Лучший город делового и событийного туризма России и стран СНГ – Санкт-Петербург

Лучший город делового и событийного туризма Европы – Монако

Лучший город делового и событийного туризма Азии – Сингапур

Лучший город делового и событийного туризма Ближнего Востока – Дубай

Авиакомпании

Лучшая авиакомпания России и СНГ – Аэрофлот

Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ – Utair

Лучшая авиакомпания Европы – Аэрофлот

Лучшая авиакомпания Азии – Singapore Airlines

Лучшая авиакомпания Ближнего Востока – Emirates

Лучший бизнес-класс на дальнемагистральных рейсах – Qatar Airways

Лучший бизнес-класс на среднемагистральных рейсах – Turkish Airlines

Лучший эконом-класс на дальнемагистральных рейсах – Deutsche Lufthansa AG

Лучший эконом-класс на среднемагистральных рейсах – Korean Air

Лучшая программа лояльности авиакомпании – S7

Лучшая форма бортпроводников – Аэрофлот

Аэропорты

Лучший аэропорт мира – Международный аэропорт Дубай

Лучший аэропорт России и СНГ – Международный аэропорт Шереметьево

Лучший региональный аэропорт России – Международный аэропорт Казань

Лучший бизнес-зал России и СНГ – Бизнес-лаунж Mastercard в Международном аэропорту Шереметьево

Отели

Лучшая международная сеть отелей в мире – Hilton Hotels & Resorts

Лучшая сеть отелей в России и СНГ – AZIMUT Hotels

Лучший бизнес отель стран СНГ и Ближнего зарубежья – Tbilisi Marriott Hotel

Лучший бизнес отель Центрального округа – Балчуг Кемпински Москва

Лучший бизнес отель Северо-Западного федерального округа – Crowne Plaza St. Petersburg – Ligovsky

Лучший бизнес-отель Южного федерального округа –MRIYA RESORT & SPA

Лучший бизнес-отель Дальневосточного федерального округа – AZIMUT Hotel Vladivostok

Лучший бизнес-отель Уральского федерального округа – Hyatt Regency Ekaterinburg

Лучший бизнес-отель Приволжского федерального округа – DoubleTree by Hilton Kazan City Center

Лучший бизнес-отель Северо-Кавказского федерального округа – Отель Грозный Сити

Лучший бизнес-отель Сибирского федерального округа – Новосибирск Марриотт Отель

Лучший отель при аэропорте в России – Radisson Blu Hotel, Moscow Sheremetyevo Airport

Лучшая программа лояльности отельной сети – Marriott Rewards

Лучший бизнес-отель в мире – Гостиница "Рэдиссон Роял Москва"

Арсенал Путешественника

Лучший роуминг – Билайн

Лучшее место для проведения переговоров в формате делового обеда – Флотилия Рэдиссон Роял Ресторан

Лучший коворкинг-центр России и стран СНГ – Cabinet Lounge

Авто и сервисы проката

Лучший сервис проката автомобилей – Europcar

Премия Business Traveller Russia and CIS Awards 2017 прошла при поддержке Правительства Москвы.

О премии: Впервые премия Business Traveller Awards состоялась в Великобритании в 1988 году, и вот уже почти 30 лет она считается одной из самых авторитетных и престижных наград, ежегодно присуждаемых за достижения в сфере делового туризма. Сегодня премия проводится в Великобритании, Германии, Польше, США, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. С 2016 года премия проводится и в России.