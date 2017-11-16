В Москве объявлены победители Международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2017
В качестве номинантов премии зарегистрировалось более 300 российских и международных компаний, которые боролись за победу в 38 номинациях в 6 категориях: "авиакомпания", "аэропорт", "отель", "направление бизнес-путешественника", "арсенал путешественника" и "авто и сервисы проката".
Победителей определили не члены жюри или экспертная комиссия, а непосредственно те, кто пользуются услугами индустрии делового туризма: часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных банков, компаний, представители госкорпораций и индивидуальные путешественники. Голосование проходило объективно и беспристрастно, а благодаря авторитетному аудиту результатов от независимого исследовательского концерна GfK Group, можно уверенно сказать, что лауреатами премии Business Traveller Russia and CIS Awards – 2017 стали действительно лучшие из лучших.
Торжественное объявление лауреатов премии состоялось 15 ноября 2017 года в банкетном зале "Мир". Узнать результаты голосования собрались руководители международных и российских авиакомпаний, аэропортов, гостиниц, компаний по аренде автомобилей, представители посольств и офисов по туризму разных стран мира, государственной власти федерального и регионального уровней.
Победителями премии Business Traveller Russia and CIS Awards – 2017 стали:
Направление. Выбор бизнес-путешественника
Авиакомпании
Аэропорты
Отели
Арсенал Путешественника
Авто и сервисы проката
Премия Business Traveller Russia and CIS Awards 2017 прошла при поддержке Правительства Москвы.
О премии: Впервые премия Business Traveller Awards состоялась в Великобритании в 1988 году, и вот уже почти 30 лет она считается одной из самых авторитетных и престижных наград, ежегодно присуждаемых за достижения в сфере делового туризма. Сегодня премия проводится в Великобритании, Германии, Польше, США, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. С 2016 года премия проводится и в России.
На вечере прозвучат сочинения Ф. Шопена, А. Скрябина и Р. Шумана.
Теперь эта премия будет проводиться ежегодно
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