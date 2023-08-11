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Пятница 11 августа

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МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа
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С 2023 по 2027 год в городском округе Воскресенск под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области запланировано реализовать 39 мероприятий на сумму 1 491,97 млн рублей для 128,75 тыс. человек.

«С целью обеспечения населения качественной услугой водоотведения в Воскресенске в этом году начнется реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а, обслуживающей 3,2 тыс. жителей. Работы будут завершены в следующем году. Также в этом году запланировано приступить к капитальному ремонту дюкера на дне Москва реки. Это улучшит качество водоснабжения 36 тыс. жителей Воскресенска. Ремонт будет завешен в 2025 году. И еще один масштабный капитальный ремонт начнется в 2023 году – ремонт сетей водоснабжения городского с охватом населения почти 19 тыс. жителей Воскресенска», – сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Также в 2023 году начнется реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого д.№1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д. 7а, обслуживающего 15 тыс. жителей.

В период с 2026 по 2027 год на территории городского округа Воскресенск для улучшения качества водоснабжения запланирован ряд мероприятий:

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения на ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Советская и пер. Зелёный. Суммарный охват населения 600 человек;

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения на ул. Центральная для 800 жителей г. Воскресенск;

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения в г. Воскресенск, береговая часть дюкера, обслуживающих 22 тыс. жителей;

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения в г. Воскресенск, проезд Больничный более, чем для 1,9 тыс. человек;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения пройдет еще на 12 участках.

Также в этот период для обеспечения бесперебойной услуги водоотведения в городском округе Воскресенск запланировано:

– Реконструкция участка канализационного безнапорного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки для 1 тыс. человек;

– Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора д. Шильково г.о. Воскресенск;

– Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в с. Воскресенское, ул. Задорожная для 1 тыс. жителей;

– Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в с. Воскресенское для 800жителей;

– Капитальный ремонт коллектора в с. Новлянское на ул. Новлянская; г

– Капитальный ремонт коллектора в д. Ратчино, обслуживающие почти 2 тыс. человек;

– Капитальный ремонт коллектор в д. Михалево;

– Капитальный ремонт канализационного коллектора в пос. им. Цюрупы для 500 человек.

«На обновление инженерной инфраструктуры городского округа Воскресенск в период с 2023 по 2027 гг. выделено порядка 1,5 млрд рублей», – добавил Антон Велиховский.

11 августа 2023, 17:20
Фото: пресс-служба

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах
Второй этап ремонта ям во дворах и внутриквартальных проездах проходит на территории Московской области. Работы осуществляются в 28 муниципалитетах, в том числе и городском округе Солнечногорск. В первую волну в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ Московской области, по всему региону уже восстановили 353 826 кв.км. дорожного покрытия. «На первом этапе в городском округе Солнечногорск было отремонтировано более 2,8 тысяч квадратных метров, а это более 560 ям.

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке. «Сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина.

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья
Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона. "В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке.

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"
После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки. В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

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