МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа

С 2023 по 2027 год в городском округе Воскресенск под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области запланировано реализовать 39 мероприятий на сумму 1 491,97 млн рублей для 128,75 тыс. человек.

«С целью обеспечения населения качественной услугой водоотведения в Воскресенске в этом году начнется реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а, обслуживающей 3,2 тыс. жителей. Работы будут завершены в следующем году. Также в этом году запланировано приступить к капитальному ремонту дюкера на дне Москва реки. Это улучшит качество водоснабжения 36 тыс. жителей Воскресенска. Ремонт будет завешен в 2025 году. И еще один масштабный капитальный ремонт начнется в 2023 году – ремонт сетей водоснабжения городского с охватом населения почти 19 тыс. жителей Воскресенска», – сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Также в 2023 году начнется реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого д.№1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д. 7а, обслуживающего 15 тыс. жителей.

В период с 2026 по 2027 год на территории городского округа Воскресенск для улучшения качества водоснабжения запланирован ряд мероприятий:

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения на ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Советская и пер. Зелёный. Суммарный охват населения 600 человек;

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения на ул. Центральная для 800 жителей г. Воскресенск;

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения в г. Воскресенск, береговая часть дюкера, обслуживающих 22 тыс. жителей;

– Реконструкция сетей холодного водоснабжения в г. Воскресенск, проезд Больничный более, чем для 1,9 тыс. человек;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения пройдет еще на 12 участках.

Также в этот период для обеспечения бесперебойной услуги водоотведения в городском округе Воскресенск запланировано:

– Реконструкция участка канализационного безнапорного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки для 1 тыс. человек;

– Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора д. Шильково г.о. Воскресенск;

– Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в с. Воскресенское, ул. Задорожная для 1 тыс. жителей;

– Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в с. Воскресенское для 800жителей;

– Капитальный ремонт коллектора в с. Новлянское на ул. Новлянская; г

– Капитальный ремонт коллектора в д. Ратчино, обслуживающие почти 2 тыс. человек;

– Капитальный ремонт коллектор в д. Михалево;

– Капитальный ремонт канализационного коллектора в пос. им. Цюрупы для 500 человек.

«На обновление инженерной инфраструктуры городского округа Воскресенск в период с 2023 по 2027 гг. выделено порядка 1,5 млрд рублей», – добавил Антон Велиховский.