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В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета
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Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова.

Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова.

"Приятно, что у наших юнармейцев появляется все больше прикладных дисциплин. Они занимаются и строевой подготовкой, и тактической, и огневой, не говоря уже о различных видах спорта. Один из них – стрельба из арбалета", – прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Солнечногорск. Турнир по стрельбе из арбалета. Фото: Сергей Хакимов

По словам министра, арбалетная стрельба с каждым годом приобретает больше интереса среди людей. Этот турнир стал третьим для подмосковного Солнечногорска. В нем приняли участие 50 ребят из четырех муниципалитетов Московской области.

В соревновании приняли участие команды из Солнечногорска, Истры, Домодедово, Коломны и Москвы, состоящие из участников движения "Юнармия", общеобразовательных учреждений, военно-патриотических клубов и объединений.

Участники турнира стреляли из полевого арбалета на дистанции 10 метров. Соревнования проводились среди юношей и девушек как в командном, так и в индивидуальном зачетах.

29 мая 2023, 14:16
Солнечногорск. Турнир по стрельбе из арбалета. Фото: Сергей Хакимов

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