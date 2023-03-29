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Андрей Воробьев передал в Солнечногорске 14 машин скорой помощи для 14 муниципалитетов

Андрей Воробьев передал в Солнечногорске 14 машин скорой помощи для 14 муниципалитетов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в микрорайоне Выстрел встретился с сотрудниками подстанции. Ее возвели здесь за четыре месяца по технологии высокоскоростного индустриального строительства в рамках программы "Здоровье Подмосковье".

На подстанции есть спортплощадка, пропускной пункт, крытая парковка. Тут работает 11 врачей, 50 фельдшеров, 11 медсестер и медбратьев, 39 водителей.

Также губернатор передал водителям из разных муниципалитетов ключи от машин скорой помощи.

"Сегодня у нас очень приятная миссия – вручить машины скорой помощи – их 14. У нас до ковида было на ходу порядка 700, сейчас 1000", – обратился к водителям машин скорой помощи Андрей Воробьев.

Фото: Антон Чернов.

Помимо Солнечногорска, машины были переданы в Можайск, Волоколамск, Истру, Лобню, Дубну, Королев, Шатуру, Чехов, Раменское, Домодедово, Сергиев Посад, Ликино-Дулево, Егорьевск.

Всего в Солнечногорском городском округе 15 бригад скорой медицинской помощи, обслуживающих 150 тысяч человек.

29 марта 2023, 12:32
Губернатор на подстанции скорой помощи в г.о. Солнечногорск. Фото: Антон Чернов.

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