Собянин рассказал, как Москва помогает развивать транспортную инфраструктуру в ДНР и ЛНР

Столица поддерживает новые регионы.



Москва поставляет Донецкой и Луганской республикам новый подвижной состав, обустраивает остановочные пункты и помогает наладить управление общественным транспортом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

С помощью Москвы в народных республиках внедряют транспортную карту "Тройка" и налаживают диспетчеризацию маршрутов.

"То есть относимся как к своим", – подчеркнул градоначальник.

В Луганcке ранее запустили четыре новых маршрута. Москва предоставила столице ЛНР 50 современных низкопольных автобусов.

Была создана диспетчерская система, внедрен контроль за общественным транспортом в режиме онлайн по столичным стандартам. Также Москва разработала единую навигацию и бренд луганского транспорта.

Аналогичную работу столица ведет в Донецке.

Напомним, что жителям Донецкой и Луганской республик помогают более 200 медиков из Москвы. Они провели в республиках nысячи операций и консультаций.