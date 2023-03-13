Андрей Воробьев: В 2022 году здравоохранение Подмосковья выросло почти на 1000 медиков

Привлечение кадров в систему здравоохранения и, прежде всего, в первичное звено стало одной из тем совещания, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. В нем участвовали члены регионального правительства, а также в режиме ВКС руководители городских округов и главврачи.

"Нам важно еще раз расставить акценты и системно подойти к двум вопросам. Первый – капитальный ремонт, строительство поликлиник. Домодедово, Реутов, Раменское – везде мы стараемся решить эту задачу. Программа будет реализовываться и дальше. Приятно, что часто мы сдаем объекты, в том числе ФАПы, досрочно, – сказал Андрей Воробьев. – Но ключевое все-таки – это врачи. Наиболее частый вопрос, который задают нам жители – доступ к участковому педиатру и терапевту, а также узкому специалисту. Этому мы уделяем персональное внимание. В прошлом году обеспечили заметный прорыв, у нас был положительный баланс – плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача – чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей. Если в 2023 году баланс также будет положительным, это и станет теми самыми переменами, которые мы должны обеспечивать".

В системе здравоохранения Московской области работает 113 тыс. человек. В их числе 25 тыс. врачей и 48 тыс. сотрудников среднего медперсонала. Большая часть занята в поликлиниках.

Среди врачей наиболее востребованные специальности – невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, оторинолоринголог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, кардиолог, детский стоматолог, врач функциональной диагностики, эндокринолога.

"Если в 2021 году в «красной зоне» по укомплектованности у нас было 23 городских округа, то на сегодняшний день – 12. Причем, ряд из муниципалитетов дали существенный рост – это Мытищи, Волоколамск, Дзержинский, Наро-Фоминский, Долгопрудный. А вообще наиболее благополучные в части кадрового обеспечения – г.о. Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы, Коломна", – доложил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Подмосковье действует ряд программ поддержки и привлечения медицинских кадров.

1) "Социальная ипотека". Субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита в минувшем году получили 300 медиков. План на 2023 год – 161 сертификат. Всего с 2016-го возможность приобрести квартиры получили около 1,5 тыс. специалистов.

2) Компенсация аренды жилья. Врачи, фельдшеры и медицинские сестры, приехавшие в регион, получают дополнительную выплату 20 тыс. рублей на съем квартиры. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались свыше 8,2 тыс. человек.

3) Программа "Приведи друга" – денежная выплата от 30 до 50 тыс. рублей при трудоустройстве медработника по рекомендации сотрудника. Таким образом, привлечено уже порядка 280 врачей.

4) Ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики. Ее получают свыше 2,3 тыс. специалистов. В этом году также осуществляется доплата до 15 тыс. рублей врачам неотложной помощи.

5) "Земля врачам" – предоставление участков в безвозмездное пользование для строительства дома или подсобного хозяйства. В 2022-м они были выделены более 1,3 тыс. человек. Участки могут получить медики 36 специальностей в 31 городском округе. В 5 муниципалитетах – Домодедово, Ступино, Богородский, Сергиево-Посадский, Воскресенск – созданы специальные поселки для медиков.

"Подбор кандидатов у нас большой, главная задача – сопровождать их в медучреждения. Для этого мы создали в министерстве здравоохранения Центр по подбору персонала. Как только на кадровых ресурсах появляется кандидат, «берем его за руку» и водим в больницы, где ему уже все объясняют. Также мы попросили всех наших главных врачей, чтобы они не перекладывали на кого-то другого встречи и разговоры с этими кандидатами, а лично общались", – сказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В числе лидеров по количеству мер поддержки медиков и динамике укомплектованности – Долгопрудненская центральная городская больница. За год медучреждению удалось привлечь 30 врачей и 30 медсестер. Региональными мерами поддержки здесь воспользовались 165 сотрудников.

Кроме того, дополнительную помощь медикам оказывает администрация городского округа – единовременное пособие в 115 тыс. рублей участковым педиатрам и терапевтам, стипендии студентам целевого обучения, компенсация медсестрам за оплату транспортных расходов, ежемесячная доплата работникам дошкольно-школьных образований.

"Мы находимся в первом кольце вокруг Москвы и понятно, что врачи и средний персонал имеют всегда определенные мысли попасть туда, где выше заработная плата. Без таких социальных мер поддержки нам было бы сложно, это важнейший компонент для удержания и привлечения специалистов, – отметил главный врач Долгопрудненской ЦГБ Сергей Торубаров. – Важнейший аспект работы – школьная медицина. В округе предусмотрена специальная надбавка к зарплате врачей в учебных заведениях, это весьма весомая цифра – ежемесячно доктора будут получать от муниципалитета по 20 тыс. рублей. Все эти меры позволяют приходить в Долгопрудный большому количеству врачей, в том числе, из Москвы".