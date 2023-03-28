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"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики

"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
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Входящая в структуру госкорпорации "Росатом" компания "Юматекс" и руководство Ульяновской области договорились о реализации в регионе проекта по производству ветролопастей из композитных материалов. Соглашение подписано 28 марта в рамках X юбилейного форума "Композиты без границ".

Ветроэнергетика дает мощный импульс развитию смежных отраслей, включая композиты, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, созданием необходимых компетенций займутся компании "Юматекст" и "Новавинд". В кратчайшие сроки они поставят первые российские лопасти на ветропарки "Росатома", подчеркнул гендиректор госкорпорации.

В Ульяновской области на протяжении многих лет совершенствовали компетенции, формировали законодательство и открывали новые производства для развития композитных технологий, рассказал глава региона Алексей Русских.

"Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое для Ульяновской области", – добавил губернатор.

В проект инвестируют более двух миллиардов рублей. Будет создано около 400 высокотехнологичных рабочих мест.

"Росатом" готов к санкционному давлению и прорабатывает меры в ответ на ограничения, заявил ранее Алексей Лихачев. На реализацию планов госкорпорации ограничения не повлияют, подчеркнул он.

28 марта 2023, 16:52
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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