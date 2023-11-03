В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение

Набор стартовал 1 ноября и будет продолжаться до 25 ноября. Каждый принятый контрактник получит общую выплату в размере 1 миллиона рублей, которая включает 195 тысяч рублей из федерального бюджета, 200 тысяч рублей из региональных средств и 605 тысяч рублей из специального фонда.

Элитное подразделение, действующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Кроме того, им предоставляется бесплатный трансфер из любой точки мира до Московской области. Важное внимание также уделяется взаимодействию с семьями контрактников.

Дополнительную информацию о наборе и условиях службы можно узнать, обратившись по горячей линии по номеру +7 495 990 77 77, на официальном сайте контрактной службы или через телеграм-бота @contractMObot.