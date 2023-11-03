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Пятница 3 ноября

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В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение
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Набор стартовал 1 ноября и будет продолжаться до 25 ноября. Каждый принятый контрактник получит общую выплату в размере 1 миллиона рублей, которая включает 195 тысяч рублей из федерального бюджета, 200 тысяч рублей из региональных средств и 605 тысяч рублей из специального фонда.

Элитное подразделение, действующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Кроме того, им предоставляется бесплатный трансфер из любой точки мира до Московской области. Важное внимание также уделяется взаимодействию с семьями контрактников.

Дополнительную информацию о наборе и условиях службы можно узнать, обратившись по горячей линии по номеру +7 495 990 77 77, на официальном сайте контрактной службы или через телеграм-бота @contractMObot.

3 ноября 2023, 19:17
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых
Со следующего года в Московской области изменится система обслуживания газового оборудования в жилых домах. Эксклюзивное право на ежегодное техническое обслуживание передадут "Мособлгазу", который назначит сотрудников – газовых участковых, ответственных за обслуживание квартир. Об изменениях объявило министерство энергетики Подмосковья. Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"
С начала действия программы в Московской области продали 513 тысяч билетов на культурные мероприятия, из них более 263 тысяч билетов жители региона купили в этом году. Об этом заявили в министерстве культуры и туризма Подмосковья. «Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей.

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации
С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в больницы региона поступило более 150 единиц реабилитационного оборудования. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс.

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональный инвестпортал создает для малого и среднего бизнеса Подмосковья благоприятные условия для развития, дает доступ к индустриальным паркам, разным программам поддержки и дополнительной помощи. «С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения.

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября
Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья". Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями.

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