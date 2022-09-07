В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией

Нелегкий выдался день у 54-летнего таксиста в деревне Дубинино. В разгар рабочего дня он вступил в перепалку с мужчиной на дороге, а когда словесные аргументы закончились, застрелил оппонента из травматического пистолета.
Пока таксист пихал тело в багажник, в полицию поступил сигнал о звуках выстрелов. Правоохранители ввели план "Перехват", остановили машину, а внутри обнаружили жуткую находку – завернутый в черный пакет труп. Однако задержать водителя сразу не удалось – он уехал.
Инспекторы устроили погоню за стрелком, но он смог скрыться и, как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", незаметно сбросить тело в канаву. В конце-концов водителя задержали. Сейчас он находится на допросе.