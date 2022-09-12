В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль

Ивантеевка в Московской области отметила День города. Изюминкой праздничной программы стал граффити-фестиваль. Благодаря ему, стены в сквере местного Дворца культуры теперь украшены яркими изображениями выдающихся лиц, пишет сайт "Вести Подмосковья".
По традициям уличного искусства в Ивантеевке запечатлели портреты известных людей, прославившихся деятельностью в разных общественно полезных областях. Как передает телеканал "360", в перечень героев включен мультипликатор Леонид Носырев, автор "Антошки".