Татьяна Буланова обратилась к Элле Памфиловой с просьбой помочь Санкт-Петербургу

По словам заслуженной артистки России, петербургские чиновники оказывают влияние на избирательные процессы в городе, используя административный ресурс и давление, срывая таким образом предвыборную кампанию партии «Родина».

«Мне трудно подобрать нужные слова! До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии «Родина» и мне ставят палки в колеса? Чем наша инициатива о «ленинградской надбавке» для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона.

На каком основании к наружной агитации не допустили тысячи наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи свыше ста тысяч ленинградцев. Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа!» – заявила певица.

Буланова попросила Памфилову направить в Санкт-Петербург независимую группу с представителями Центральной избирательной комиссии РФ, чтобы оказать содействие губернатору Александру Беглову в оценке действий местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в городской парламент от партии «Родина», тем самым помочь восстановить закон в родном городе.

Обращение артистки – не единственный сигнал в ЦИК РФ о давлении на партию в Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы, председатель «Родины» Алексей Журавлев ранее попросил Эллу Памфилову обратить внимание на ситуацию в городе, а губернатора Александра Беглова лично попросил вернуться из отпуска, чтобы тот взял вопрос на свой личный контроль.

Татьяна Буланова выдвинута партией «Родина» на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по избирательному округу № 7 в Калининском районе. Петербургская певица также вошла в список партии на выборах в Государственную думу, избираться в федеральный парламент Буланова будет по западному одномандатному округу № 212. Выборы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

Полная запись обращения артистки доступна по ссылке.