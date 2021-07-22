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Политика
Почему те, кого "Родина" выдвигает в Госдуму, могут туда попасть

Почему те, кого "Родина" выдвигает в Госдуму, могут туда попасть

Без сомнения, в главный парламент страны на сентябрьских выборах пройдут кандидаты от четырех бессменных "партий власти". Куда интереснее, кто составит им компанию. На этот раз все шансы у системных патриотов от "Родины": небольшая партия решила штурмовать Госдуму любопытным кадровым составом.
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Консерваторы готовы на все. Затащить в кандидаты звезду «девяностых» Татьяну Буланову? Пожалуйста. Отправить в депутатское кресло на второй срок нашумевшего на федеральных каналах депутата Алексея Журавлева? Не проблема. Последний упорно работает по регионам, несмотря на излюбленную привычку депутатов ГД оседать в комфортной Москве.

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Надо отдать должное: разъезды кандидата от Тамбовской области по стране в рамках программы "100 городов" избирателя подкупают. Уссурийскую тайгу Журавлев требует спасти от вырубки, чиновников-коррупционеров клеймит "продавцами своей Родины", Россию призывает защитить от участи разваленного внешним давлением СССР. Так "Родина" решила сыграть на дефиците «кандидатов от народа» в российской политике: Журавлев пытается угодить подавляющей части электората. Пока получается.

Исполнительница хита "Ясный мой свет" Буланова теперь сама стала светом для партии патриотов. Говорит, пошла от "Родины" в Госдуму, чтобы сделать вклад "в становление сильной и независимой России". Звучит красиво, а что это значит на деле – узнаем. Свою популярность желает использовать в парламенте для "защиты слабых: детей, матерей, инвалидов, многодетных семей". И если даже актрисе из "Универа" когда-то удалось стать депутатом, то у легендарной певицы шансы куда выше. Буланова до сих пор узнаваема и любима.

Футболист Дмитрий Булыкин идет в Госдуму, чтобы россияне жили "как в Европе" – сыто, безопасно и с удовольствием. Желание вполне патриотичное. Спортсмены-депутаты – уже парламентская традиция: только в последнем созыве их насчитывалось аж 15. "Родина" от тренда решила не отставать.

Герой России Андрей Богатов, вероятнее всего, соберет голоса военных. Будучи срочником воевал в Афганистане, будучи добровольцем – в Югославии. В 2016 году был ранен под Пальмирой, лишился левой руки, но продолжил руководить подразделением. Опытному офицеру есть о чем поговорить и с молодежью, и с пенсионерами.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко взял на себя роль не столько политическую, сколько экономическую. Повестка – привлечение инвестиций, развитие крупных проектов, увеличение рабочих мест. Его организация уже сотрудничала с правительством: вероятно, нужные связи помогут Шпиленко в законотворческой деятельности, если выборы он выиграет

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 16:32

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