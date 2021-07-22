Почему те, кого "Родина" выдвигает в Госдуму, могут туда попасть

Без сомнения, в главный парламент страны на сентябрьских выборах пройдут кандидаты от четырех бессменных "партий власти". Куда интереснее, кто составит им компанию. На этот раз все шансы у системных патриотов от "Родины": небольшая партия решила штурмовать Госдуму любопытным кадровым составом.



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