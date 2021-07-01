Попытка жителя Тамбова пожаловаться Путину на строительство мусорного полигона закончилась больницей

Достаточно эмоционально и интересно прошла "Прямая линия" с Владимиром Путиным" 30 июня.



Так, связь с регионами во время эфира пропадала с завидной регулярностью, и, как показали дальнейшие события, причиной этого не всегда были технические неполадки.

Президент не смог поговорить с целым районом в Тамбовской области, где его ждали противники строительства мусорного полигона. Волшебным образом в этот самый момент в целом районе пропал интернет.

А меж тем, вопрос строительства завода давно не дает покоя местным жителям. К президенту обратился активист Роман Герасимов, который жестоко поплатился за свою активную гражданскую позицию.

Сегодня утром на Герасимова напали трое неизвестных в его собственном дворе. Они выволокли мужчину из автомобиля и сильно его избили. После избиения Герасимову нанесли три ножевых ранения в область сердца, ногу и живот. Мужчина был доставлен на скорой помощи в больницу. По сообщениям врачей, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Некоторые связывают нападение на Герасимова с его деятельностью, но сам он прокомментировал случившееся из больничной палаты следующим образом: «Сегодня 1 июля 2021 года. Вчера была «Прямая линия» президента Владимира Владимировича Путина, которому мы направляли свое обращение. Наше обращение заметили, оно, конечно, не попало в эфир. Сегодня с утра около моего дома на меня напали три человека, нанесли несколько ножевых ранений. Я так предполагаю, что единственное основание это сделать — то, что мы свами делаем. Я думаю, что те люди, которые так поступают и те, кто их поддерживают, в том числе местные власти, они за все ответят и получат то, что им положено по заслугам. Я пока себя чувствую нормально».

Кого именно имел ввиду Герасимов под фразой «они за все ответят», неизвестно.

Известно лишь, что проект строительства экотехнопарка «Центральный» на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района признан в Тамбовской области приоритетным инвестпроектом. Его реализация оценивается почти в 2 млрд рублей. Ранее губернатор Александр Никитин заявил ТАСС, что регион рассчитывает получить господдержку на строительство экотехнопарка. В его состав войдет завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов четвертого и пятого классов опасности и полигон захоронения отходов мощностью 240 тыс. тонн в год.

Мене трагичную, но не менее быструю реакцию на свое обращение на «Горячую линию» получила пенсионерка из Кузбасса Елена Калинина, которая решила попросить помощи президента в ремонте крыши детского сада-школы № 325, расположенного в одном из районов области.