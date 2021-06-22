Зарезавшая подругу вожатая рассказала о преступлении

В одно из подмосковных детских лагерей в результате удара ножом в грудь погибла 20-летняя вожатая. По подозрению в совершении преступления была задержана ее 23-летняя коллега, передает "Царьград". Девушка не стала отпираться и рассказала как было дело.

По ее словам, они вместе с коллегами отвели детей на дискотеку, после чего девушка попросила свою подругу посидеть с ней. Однако та, по словам нападавшей, ответила грубо и заметила, что мало кому вообще нравится общаться с ней. "Я начала нервничать, взяла нож", – добавила убийца.