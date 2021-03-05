Губернатор Севастополя ответит на вопросы в прямом эфире

В эфире будут обсуждаться волнующие жителей Севастополя проблемы. Речь пойдет о мерах по улучшению водоснабжения в городе, проектах по снижению дефицита чистой воды.
Также Кислицына поговорит с Развожаевым об успешном опыте взаимодействия федеральных и региональных властей для решения проблемы.
Трансляция начнется в субботу, 6 марта, в 17 часов по московскому времени. Посмотреть прямой эфир можно на странице Дарьи Кислициной в Instagram.
В 2020 году ЭИСИ провел 20 прямых эфиров с губернаторами. Активное общение с главами регионов продолжилось в текущем году.
16 февраля Дарья Кислицына в "Инстаграм" провела прямой эфир с главой Тюменской области Александром Моором. Он рассказал о реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе.
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