Глава Новосибирской области Андрей Травников выйдет в прямой эфир в "Инстаграм"

Любой желающий сможет посмотреть трансляцию и задать свой вопрос Андрею Травникову 30 октября начиная с 18:00 по местному времени (14:00 мск). Планируется, что губернатор затронет вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также социальных программ, действующих в регионе.
Отдельного внимания удостоится ситуация с коронавирусом в Новосибирской области. Андрей Травников расскажет насколько хорошо к происходящему подготовлена система здравоохранения и какие меры принимаются и будут приняты для защиты здоровья граждан.
Предстоящий прямой эфир с главой Новосибирской области Дарья Кислицына анонсировала на своей странице в "Инстаграм".
Андрея Травникова относят к губернаторам "новой волны". Новосибирскую область он возглавил в 2017 году, когда его назначили временно исполняющим обязанности главы региона. Уже на следующий год он одержал уверенную победу на губернаторских выборах.
В 2014 году Травников проходил профессиональную подготовку по программе высшего уровня резерва управленческих кадров РАНХиГС. Спустя четыре года он также окончил профессиональную переподготовку по программе кадрового управленческого резерва президента России "Государственное и муниципальное управление".
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