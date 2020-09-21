В Сочи турист сорвался со скалы в каньон реки

В Сочи произошел серьезный инцидент. Уточняется, что турист сорвался со скалы.
Пострадавший упал в приток реки Кудепсты. Он получил серьезные повреждения, но остался жив. В данный момент гражданин находится в больнице под присмотром врачей, передает RT.
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