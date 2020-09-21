В Ростовской области неизвестные подожгли припаркованные машины

В городе Аксае местные жители пострадали от действий злоумышленников. Уточняется, что неизвестные подожгли четыре иномарки.
В результате случившегося никто не получил травм. Правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления, передает телеканал "360".
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