На конкурсе "Большая перемена" стартовала третья смена полуфиналов

В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах началась третья смена полуфиналов конкурса для школьников "Большая перемена". Торжественное открытие прошло в Московской области, Нижнем Новгороде и детском лагере "Артек" в Крыму.



В первой волне полуфиналов участвуют школьники из 30 регионов. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности соревнования проходят в три смены.



По словам министра образования России Валерия Фалькова, стать полуфиналистом конкурса – уже большое достижение. "Главная особенность конкурса "Большая перемена" заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться. Вы – будущие абитуриенты. Уже сегодня многие российские университеты поддерживают конкурс и видят среди вас своих будущих студентов. Победители "Большой перемены" получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны", – обратился глава ведомства в конкурсантам Приволжского федерального округа.

В Крыму полуфиналистов приветствовал замминистра проспещения Денис Грибов. "Большая перемена" дает возможности для ориентации старшеклассников и объединяет образовательные проекты нового формата, отметил он. Также он выразил слова благодарности педагогам школьников.

Полуфиналистов центральных регионов приветствовал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Задания и кейсы для конкурсантов разрабатывали ведущие российские компании и вузы, отметил он.

"Вам нужно показать все свои знания и навыки в решении реальных кейсов и актуальных проблем. Вы все прошли очень большой путь, чтобы оказаться здесь, и участие в конкурсе, а тем более выход в полуфинал – уже в вашем личном портфолио. Уверен, этот опыт вам очень пригодится", – сказал он.

Первая волна полуфиналов будет идти до 23 сентября. Всего состоится 18 полуфиналов. Они объединят более шести тысяч старшеклассников.

На финал конкурса в Москву поедут 1200 школьников. Победители из числа старшеклассников получат миллион рублей, учащиеся 8-9 классов – 200 тысяч. Кроме того, все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".

Всего в "Большой перемене" принимают участие более миллиона школьников. Конкурс проходит по девяти направлениям, в том числе исскуство и творчество, медиа, экология, здоровый образ жизни, туризм, историческая память.