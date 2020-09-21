На конкурсе "Большая перемена" стартовала третья смена полуфиналов

В первой волне полуфиналов участвуют школьники из 30 регионов. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности соревнования проходят в три смены.
По словам министра образования России Валерия Фалькова, стать полуфиналистом конкурса – уже большое достижение. "Главная особенность конкурса "Большая перемена" заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться. Вы – будущие абитуриенты. Уже сегодня многие российские университеты поддерживают конкурс и видят среди вас своих будущих студентов. Победители "Большой перемены" получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны", – обратился глава ведомства в конкурсантам Приволжского федерального округа.
В Крыму полуфиналистов приветствовал замминистра проспещения Денис Грибов. "Большая перемена" дает возможности для ориентации старшеклассников и объединяет образовательные проекты нового формата, отметил он. Также он выразил слова благодарности педагогам школьников.
Полуфиналистов центральных регионов приветствовал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Задания и кейсы для конкурсантов разрабатывали ведущие российские компании и вузы, отметил он.
"Вам нужно показать все свои знания и навыки в решении реальных кейсов и актуальных проблем. Вы все прошли очень большой путь, чтобы оказаться здесь, и участие в конкурсе, а тем более выход в полуфинал – уже в вашем личном портфолио. Уверен, этот опыт вам очень пригодится", – сказал он.
Первая волна полуфиналов будет идти до 23 сентября. Всего состоится 18 полуфиналов. Они объединят более шести тысяч старшеклассников.
На финал конкурса в Москву поедут 1200 школьников. Победители из числа старшеклассников получат миллион рублей, учащиеся 8-9 классов – 200 тысяч. Кроме того, все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".
Всего в "Большой перемене" принимают участие более миллиона школьников. Конкурс проходит по девяти направлениям, в том числе исскуство и творчество, медиа, экология, здоровый образ жизни, туризм, историческая память.
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