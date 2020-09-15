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Общество
Кириенко обратился к полуфиналистам конкурса

Кириенко обратился к полуфиналистам конкурса "Большая перемена"

Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На всероссийском конкурсе школьников "Большая перемена" во вторник, 15 сентября, началась вторая смена полуфиналов. С приветственным словом к конкурсантам обратился первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.
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Вторая смена полуфиналов началась в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. К конкурсантам из Московской, Нижегородской областей и Республики Крым обратился первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

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На конкурсе для школьников "Большая перемена" стартовали полуфиналы

По его словам, конкурс "Большая перемена" стал уникальным проектом, объединяющим более миллиона школьников из всех российских регионов. Каждый из участников – уже победитель, который не побоялся и сделал серьезный шаг, отметил Кириенко.

"Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих – и вы это сделали!" – сказал первый замглавы Администрации президента.

В отличие от традиционных форматов, "Большая перемена" дает учащимся возможность выбрать разные направления и раскрыть свои таланты, отметил Кириенко. Партнерами конкурса выступили ведущие вузы, которые уже сегодня конкурируют за талантливых абитуриентов.

"Не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определенное высшее учебное заведение, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса "Большая перемена", – обратился Кириенко к участникам конкурса.

Он напомнил, что партнерами "Большой перемены" являются и крупнейшие российские компании. Среди них – Сбербанк, "Росатом", Mail.ru и другие. По его словам, уже сейчас к конкурсантам начинают присматриваться работодатели, которые заинтересованы в талантливых сотрудниках. У ребят будет возможность пройти стажировки.

Также он выразил благодарность конкурсантам за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и помощь пожилым людям в рамках общероссийской акции #МыВместе, которая прошла в разгар эпидемии коронавируса. Несмотря на юные годы, ребята показали, что могут сделать много важного и полезного, подчеркнул первый замглавы Администрации президента.

Напомним, что в целях безопасности и соблюдения санитарных требований первая серия полуфиналов конкурса проходит в три смены. Во второй смене участвуют более 800 старшеклассников из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

Ребятам предстоят встречи с экспертами "Большой перемены", работа над кейсами, которые подготовили для них ведущие вузы и компании, а также множество творческих мероприятий.

Первая серия полуфиналов продлится до 23 сентября, вторая – до 9 октября, третья – до 25 октября. Всего пройдут 18 полуфиналов. Финалистами станут 1,2 тысячи школьников. Они поедут в Москву. Главный приз – миллион рублей для старшеклассников и 200 тысяч для учащихся 8-9 классов.

Организаторами "Большой перемены" являются АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.

Автор: 15 сентября 2020, 17:02

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