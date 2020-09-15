Кириенко обратился к полуфиналистам конкурса "Большая перемена"

На всероссийском конкурсе школьников "Большая перемена" во вторник, 15 сентября, началась вторая смена полуфиналов. С приветственным словом к конкурсантам обратился первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.



Вторая смена полуфиналов началась в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. К конкурсантам из Московской, Нижегородской областей и Республики Крым обратился первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.



По его словам, конкурс "Большая перемена" стал уникальным проектом, объединяющим более миллиона школьников из всех российских регионов. Каждый из участников – уже победитель, который не побоялся и сделал серьезный шаг, отметил Кириенко.

"Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих – и вы это сделали!" – сказал первый замглавы Администрации президента.

В отличие от традиционных форматов, "Большая перемена" дает учащимся возможность выбрать разные направления и раскрыть свои таланты, отметил Кириенко. Партнерами конкурса выступили ведущие вузы, которые уже сегодня конкурируют за талантливых абитуриентов.

"Не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определенное высшее учебное заведение, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса "Большая перемена", – обратился Кириенко к участникам конкурса.

Он напомнил, что партнерами "Большой перемены" являются и крупнейшие российские компании. Среди них – Сбербанк, "Росатом", Mail.ru и другие. По его словам, уже сейчас к конкурсантам начинают присматриваться работодатели, которые заинтересованы в талантливых сотрудниках. У ребят будет возможность пройти стажировки.

Также он выразил благодарность конкурсантам за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и помощь пожилым людям в рамках общероссийской акции #МыВместе, которая прошла в разгар эпидемии коронавируса. Несмотря на юные годы, ребята показали, что могут сделать много важного и полезного, подчеркнул первый замглавы Администрации президента.

Напомним, что в целях безопасности и соблюдения санитарных требований первая серия полуфиналов конкурса проходит в три смены. Во второй смене участвуют более 800 старшеклассников из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

Ребятам предстоят встречи с экспертами "Большой перемены", работа над кейсами, которые подготовили для них ведущие вузы и компании, а также множество творческих мероприятий.

Первая серия полуфиналов продлится до 23 сентября, вторая – до 9 октября, третья – до 25 октября. Всего пройдут 18 полуфиналов. Финалистами станут 1,2 тысячи школьников. Они поедут в Москву. Главный приз – миллион рублей для старшеклассников и 200 тысяч для учащихся 8-9 классов.

Организаторами "Большой перемены" являются АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.