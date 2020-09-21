В сарае под Москвой лежала мумия

В сарае в городе Чехов Московской области обнаружено тело 56-летнего местного жителя, передает сайт "Подмосковье сегодня". Погибший пролежал так долго, что его останки успели мумифицироваться. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, гибель мужчины не была сопряжена с криминальными обстоятельствами.
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