На катере в Мытищах нашли двух мертвецов

К берегу Клязьминского водохранилища возле деревни Сорокино в подмосковных Мытищах был пришвартован На его борту были обнаружены тела мужчины и женщины, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, они запустили в каюте переносной генератор. Однако это устройство не предназначалось для отопления. В результате несчастные насмерть отравились угарным газом.