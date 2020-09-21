На катере в Мытищах нашли двух мертвецов

К берегу Клязьминского водохранилища возле деревни Сорокино в подмосковных Мытищах был пришвартован На его борту были обнаружены тела мужчины и женщины, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, они запустили в каюте переносной генератор. Однако это устройство не предназначалось для отопления. В результате несчастные насмерть отравились угарным газом.
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