Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги

Утром 21 сентября на канатной дороге Лужники – Воробьевы горы в Москве произошла поломка, в результате которой часть людей застряла в кабинках над рекой. Спасатели стараются достать их оттуда, однако эвакуацию осложняет сильный ветер, передает "Царьград". Причина ЧП пока не раскрывается.
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