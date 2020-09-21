Дождь из мертвых ворон выпал под Саратовом

Очевидцы сняли на видео множество вороньих тушек, лежащих на одной из дорог города Балаково Саратовской области, передает Life.ru. Пользователи Сети поделились множеством вероятных причин, которые могли привести к этому дождю из мертвых птиц. Версии располагались в самом широком спектре от разрыва сердец из-за салюта до пагубного действия излучения 5G и знамения скорого конца света. Настоящую причину произошедшего должны будут установить специалисты управления ветеринарии правительства Саратовской области.